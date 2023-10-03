مشروع Chandrayaan-3: تجربة القفز التي أجراها فيكرام لاندر تتجاوز أهداف المهمة

تجاوزت مركبة الهبوط فيكرام، التي قامت بهبوط تاريخي على سطح القمر في 23 أغسطس، أهداف مهمتها من خلال إجراء تجربة قفزة غير مخطط لها بنجاح. كشف مدير مشروع Chandrayaan-3، P Veeramuthuvel، أنه خلال هذه التجربة، أطلقت مركبة الهبوط محركاتها، وارتفعت بحوالي 40 سم، وهبطت بسلام على مسافة 30 إلى 40 سم من مكانها الأصلي في Shiv Shakti Point.

تعرض تجربة القفز هذه قدرات مهمة Chandrayaan-3 على الإقلاع من سطح القمر، مما يشير إلى إمكانية قيام البعثات المستقبلية بإعادة عينات من القمر إلى الهند. يفتح نجاح هذه المناورة إمكانيات جديدة لعودة العينات القمرية في المستقبل والبعثات البشرية إلى القمر.

طوال فترة البحث والتجربة التي استمرت 14 يومًا على سطح القمر، قدمت كل من مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان ثروة من البيانات. لقد أجروا تجارب مختلفة لدراسة البيئة القمرية قبل حلول الظلام الدامس والطقس البارد.

من ناحية أخرى، لم تنجح محاولات إحياء مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان خلال الليلة القمرية السابقة، ولم يتم تلقي أي رد منهم. ويعني ذلك انتهاء كل الجهود المبذولة لإحياء المهمة رغم نجاحها في تحقيق أهدافها.

إن مهمة Chandrayaan-3، التي حققت إنجازًا بارزًا بالهبوط بالقرب من المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، عززت مكانة الهند كأول دولة تحقق مثل هذا الإنجاز. وقد أرسى هذا الإنجاز الرائع الأساس للمساعي المستقبلية في استكشاف القمر والبحث عنه.

مصادر:

- مدير مشروع Chandrayaan-3، P Veeramuthuvel

- تلفزيون الهند اليوم

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