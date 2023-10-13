اكتشاف مثير للكبريت على القمر بواسطة بعثة تشاندرايان-3

شعر العلماء بسعادة غامرة بالاكتشاف المفاجئ الذي توصلت إليه مهمة Chandrayaan-3 الهندية على القمر. وبصرف النظر عن الزلازل القمرية الغامضة وظواهر ارتفاع درجة الحرارة، كشفت المهمة عن وجود رواسب الكبريت على سطح القمر. وبينما كان العلماء على علم بوجود الكبريت على القمر، إلا أنهم اعتقدوا أنه يتواجد بكميات صغيرة جدًا. ومع ذلك، فإن هذه النتيجة تتحدى هذا الافتراض.

وتظهر صور القمر بوضوح بقع من المناطق الداكنة والبيضاء. وتتكون البقع الداكنة من الصخور البركانية التي تحتوي على كميات أكبر من الكبريت مقارنة بمادة "المرتفعات" البيضاء. يؤدي هذا النشاط البركاني إلى إذابة الصخور الغنية بالكبريت تحت سطح القمر، ثم تبرد الصهارة لاحقًا وتشكل هذه البقع الداكنة.

خلال هذه العملية، يتسرب بعض الكبريت إلى الغلاف الجوي الرقيق للقمر ويتكثف في النهاية كصخور صلبة على السطح، خاصة عند قطبي القمر بسبب درجات الحرارة المتجمدة. تم الكشف عن وجود الكبريت بالقرب من موقع الهبوط بواسطة مطياف الأشعة السينية لجسيمات ألفا وأدوات LIBS الموجودة على مركبة براجيان روفر التابعة لـ Chandrayaan-3. تشير البيانات الأولية إلى أن مستويات الكبريت قد تكون أعلى بشكل مدهش هنا مما كانت عليه في الصخور البركانية بالقرب من خط الاستواء القمري.

يعد اكتشاف الكبريت أمرًا مهمًا لأنه يقدم إمكانيات جديدة لاستكشاف القمر والسكن فيه. يمكن استخدام الكبريت لإنشاء خرسانة خالية من الماء لبناء القواعد القمرية، وتصنيع الخلايا الشمسية والبطاريات القائمة على الكبريت، وحتى الأسمدة للعمليات الزراعية المستقبلية المحتملة. ومن خلال الاستفادة من موارد الكبريت، يمكن الحفاظ على المياه المحدودة التي يتم جلبها من الأرض لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب والأكسجين القابل للتنفس ووقود الصواريخ.

إن النتائج التي توصلت إليها مركبة فيكرام لاندر وبراجيان روفر التابعة لـ Chandrayaan-3، على الرغم من وضع السكون الحالي، تحمل قيمة هائلة للمهمات القمرية المستقبلية. يعد هذا الاختراق بمثابة شهادة على إنجازات ISRO (منظمة أبحاث الفضاء الهندية) وسيساهم بشكل كبير في نجاح مساعي استكشاف الفضاء المستقبلية.

مصادر:

- "مركبة الهبوط فيكرام شاندرايان-3 على سطح القمر والتي تم التقاطها بواسطة المركبة الجوالة براغيان" - ISRO

- مدخلات الخبراء من جيفري جيليس ديفيس، عالم الكواكب

(ملاحظة: تم تعديل المقالة الأصلية وإعادة كتابتها لتعكس النقاط الرئيسية دون استخدام علامات HTML والصور والاقتباسات المباشرة. يصل المحتوى إلى 250 كلمة.)