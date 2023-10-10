نتائج جديدة من مهمة Chandrayaan-3 الهندية: تركيز أعلى للكبريت في قطبي القمر وإمكانية استخدام الموارد في الموقع

هبطت مركبة الهبوط الهندية Chandrayaan-3 بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس 2023، مما زود العلماء ببيانات جديدة قيمة. إحدى النتائج المفاجئة التي توصلت إليها المهمة هي ارتفاع تركيز الكبريت في التربة القمرية عما كان متوقعًا. قامت مركبة الهبوط، براغيان، بتحليل التربة باستخدام أداتين - مقياس طيف الأشعة السينية لجسيمات ألفا ومقياس طيف الانهيار المستحث بالليزر - واكتشف كلاهما الكبريت بالقرب من موقع الهبوط.

ومن المعروف أن الكبريت موجود في الصخور والتربة القمرية ولكن عادة بتركيزات منخفضة. ويشير وجود مستويات أعلى من الكبريت إلى أن أقطاب القمر قد يكون لها تركيبات مختلفة جذريا مقارنة بالمناطق الاستوائية. من المحتمل أن يكون هذا الاختلاف بسبب تلقي المناطق القطبية لأشعة الشمس المباشرة بشكل أقل.

يمكن أن تكون التركيزات الأعلى للكبريت في التربة القطبية نتيجة لتجمع الكبريت من الغلاف الجوي القمري. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة للغاية في المناطق القطبية إلى تصلب الكبريت واستقراره على السطح، على غرار الصقيع على النافذة. وبدلاً من ذلك، قد يكون الكبريت قد نشأ من الانفجارات البركانية القديمة أو النيازك التي تحتوي على الكبريت.

إن اكتشاف تركيزات أعلى من الكبريت على القمر له آثار على البعثات الفضائية المستقبلية. استخدام الموارد في الموقع، يصبح مفهوم استخدام الموارد الطبيعية على القمر للبناء وإنتاج الطاقة، أكثر قابلية للتطبيق مع توفر الكبريت. يمكن لرواد الفضاء استخدام الكبريت لبناء الخلايا الشمسية والبطاريات والخرسانة القائمة على الكبريت لأغراض البناء. تتميز الخرسانة القائمة على الكبريت بمزايا مثل سرعة التصلب وزيادة القوة والحفاظ على المياه.

تمثل مهمة Chandrayaan-3 القياسات الأولى للكبريت في التربة القمرية وتزود العلماء برؤى جديدة حول النظام الجيولوجي للقمر. سيؤكد المزيد من التحليل والمعايرة للبيانات الكمية الدقيقة للكبريت الموجودة في تربة المرتفعات بالقرب من القطبين.

بشكل عام، تفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة لفهم التاريخ الجيولوجي للقمر، فضلاً عن الفرص المحتملة للاستخدام المستدام للموارد في استكشاف القمر في المستقبل.

التعاريف:

- Chandrayaan-3: مهمة الهند القمرية التي شملت مركبة إنزال ومركبة جوالة.

- براجيان: المركبة الجوالة على متن تشاندرايان 3، والتي قدمت بيانات عن التربة القمرية.

– الكبريت: وهو عنصر تم العثور عليه بتركيزات أعلى من المتوقع في التربة القمرية.

– استخدام الموارد في الموقع: مفهوم استخدام الموارد المتوفرة على القمر في البناء وإنتاج الطاقة.

مصادر:

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