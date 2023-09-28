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Chandrayaan-3: الأمل يتلاشى بالنسبة لفيكرام لاندر وبراجيان روفر

Byروبرت أندرو

سبتمبر 28، 2023
Chandrayaan-3: الأمل يتلاشى بالنسبة لفيكرام لاندر وبراجيان روفر

مددت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) فترة انتظارها إلى 14 يومًا لإجراء اتصال مع مركبة الهبوط فيكرام ومركبة براغيان الجوالة تشاندرايان -3. ومع ذلك، يعتقد عالم ISRO السابق تابان ميشرا أنه حتى لو فشلت المركبة في العودة إلى الحياة، فستكون معجزة إذا استمرت المركبة في العمل.

تم تصميم مركبة الهبوط Chandrayaan في الأصل لمدة 14 يومًا فقط من التشغيل. في الظروف القمرية القاسية للقطب الجنوبي، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -200 درجة مئوية. في مثل هذه درجات الحرارة الباردة، من المحتمل أن تتصدع المواد البلاستيكية ومواد الطاقة الكربونية والإلكترونيات وتفشل. ومع ذلك، يظل ميشرا متفائلا بأن ISRO قد نفذت تدابير فعالة للإدارة الحرارية للتغلب على هذه التحديات.

ولحماية المكونات الكهربائية من درجات الحرارة القاسية ليلا على سطح القمر والتي يمكن أن تصل إلى -250 درجة مئوية، تم وضع مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان في "وضع السكون" أثناء مهمتهما. ويقدر العلماء أن هناك فرصة بنسبة 50% فقط أن تتمكن هذه الأجهزة من تحمل درجات الحرارة المتجمدة.

أعرب رئيس ISRO السابق AS Kiran Kumar عن مخاوفه من أن فرص إيقاظ المركبة الفضائية ومركبة الهبوط تتضاءل بمرور الوقت. ومع ذلك، يظل فريق ISRO ملتزمًا بإقامة اتصال مع المركبة الفضائية حتى 30 سبتمبر، وهو موعد غروب الشمس التالي للقمر. إذا فشلت مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان في الاستيقاظ، فقد أعلنت ISRO أنهما سيبقيان على القمر كسفيرين للهند على القمر.

مصادر:
– آني (عبر تويتر)
– بي بي سي (عبر يوتيوب)

By روبرت أندرو

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