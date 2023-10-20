مصير شاندرايان-3: التحديات التي واجهها فيكرام لاندر على القمر

وصلت مهمة Chandrayaan-3 التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (Isro) إلى نهايتها، حيث تم وضع المركبة الفضائية في حالة سبات على القمر. تم إيقاف تشغيل مركبة الهبوط فيكرام، إلى جانب المركبة الجوالة براغيان، وستظلان على سطح القمر إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة الخاملة، لا تزال المركبة الفضائية تواجه عددًا من التهديدات.

أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها فيكرام وبراجيان هو القصف المستمر للنيازك الدقيقة على سطح القمر. يمكن لهذه الجسيمات الصغيرة أن تسبب ضررًا للمركبة الفضائية إذا اصطدمت بها. على الرغم من عدم وجود غلاف جوي على القمر يسبب التآكل، إلا أن درجات الحرارة شديدة البرودة في الليل القمري والإشعاع القادم من الشمس يشكلان أيضًا مخاطر محتملة.

يوضح الدكتور بي. سريكومار، الأستاذ ومدير مركز مانيبال للعلوم الطبيعية، أن الغبار القمري يمكن أن يشكل مشكلة أيضًا. وعلى عكس الغبار الموجود على الأرض، يمكن للغبار القمري أن يلتصق بالمواد بسبب غياب الهواء على القمر. من المحتمل أن يؤثر تراكم الغبار هذا على عمل المركبة الفضائية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن علماء إيسرو راضون عن إنجازات المهمة. نجحت مهمة Chandrayaan-3 في استكشاف القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها تحتوي على جليد مائي. وأجرت المركبة الفضائية براغيان تحليلا كيميائيا لسطح القمر، وأكدت وجود الكبريت واكتشفت عناصر أخرى. واكتشفت المركبة أيضًا نشاطًا زلزاليًا، مما يوفر معلومات قيمة حول تكوين القمر ونشاطه الجيولوجي.

من ناحية أخرى، نجحت مركبة الهبوط فيكرام في إجراء تجربة قفزة، حيث أظهرت قدرتها على إعادة عينات من القمر في المهام المستقبلية. البيانات التي جمعتها البعثة لم توسع فهمنا للقمر فحسب، بل مهدت الطريق أيضًا للمهمات القمرية وبين الكواكب في المستقبل.

في حين أن مصير فيكرام وبراجيان على القمر لا يزال غير مؤكد، إلا أن مساهماتهم في استكشاف القمر لا يمكن إنكارها. ومع اكتمال مهمتهم، سيبقون إلى الأبد على سطح القمر، ليكونوا بمثابة شهادة على مساعي الهند لاستكشاف الفضاء.

التعاريف:

– إيسرو: منظمة أبحاث الفضاء الهندية

- Chandrayaan-3: مهمة إيسرو القمرية

- مركبة الهبوط فيكرام: مركبة الهبوط في Chandrayaan-3

– المركبة الجوالة براغيان: المركبة المكونة من المركبة تشاندرايان-3

مصادر:

– الهند اليوم: [المصدر]

– إيسرو: [المصدر]