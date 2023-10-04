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Chandrayaan-3: مركبة الهبوط فيكرام تتجاوز التوقعات بتجربة القفز الناجحة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 4، 2023
Chandrayaan-3: مركبة الهبوط فيكرام تتجاوز التوقعات بتجربة القفز الناجحة

كشف مدير مشروع Chandrayaan-3، P Veeramuthuvel، أن تجربة قفزة مركبة الهبوط Vikram على القمر لم تكن مخططة في الأصل من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). ومع ذلك، تجاوزت هذه المناورة المرتجلة أهداف المهمة وجمعت بيانات قيمة خلال مهمتها التي استمرت 14 يومًا على القمر.

أثناء تجربة القفزة، أطلقت مركبة الهبوط فيكرام محركاتها، وارتفعت بمقدار 40 سنتيمترًا تقريبًا قبل أن تهبط بأمان على بعد 30 إلى 40 سنتيمترًا من موقعها الأصلي. أظهر هذا العرض الناجح قدرة المركبة الفضائية على الإقلاع من سطح القمر، مما يمهد الطريق لاستكشاف الفضاء المتقدم في المستقبل.

قبل بداية الليلة القمرية، أجرت مركبة الهبوط والمركبة الجوالة تجارب مهمة وجمعت معلومات حيوية. صرح Veeramuthuvel أن أهداف المهمة لم تتحقق فحسب، بل تجاوزت التوقعات. تم تحقيق الهدف العلمي بالكامل، مما أدى إلى رضا الفريق وقيادة ISRO.

تم إطلاق Chandrayaan-3 في 14 يوليو 2023 من مركز ساتيش داوان الفضائي. بعد دخولها مدار القمر في 5 أغسطس، هبطت مركبة الهبوط بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس. وهذا الإنجاز جعل الهند رابع دولة تهبط على القمر وأول دولة تفعل ذلك بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

مصادر:
– الهند اليوم

By فيكي ستافروبولو

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