مقال جديد: الكشف عن أسرار القذف هالو على القمر

قدم علماء من منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) والمركز الوطني للاستشعار عن بعد (NRSC) مؤخرًا رؤى رائعة حول الظاهرة القمرية المعروفة باسم "هالة القذف". وفي تقريرهم الأخير، سلط الباحثون الضوء على أهمية هذه الظاهرة وكيف مكنتهم من الحصول على فهم أعمق لسطح القمر.

أثناء مهمة Chandrayaan-3، عندما هبطت مركبة الهبوط Vikram بنجاح على سطح القمر في 23 أغسطس، تكونت هالة مقذوفة مكونة من مادة قمرية. هذه الهالة، التي توصف بأنها رقعة لامعة غير منتظمة تحيط بمركبة الهبوط، كانت بمثابة مورد قيم لدراسة سطح القمر.

قدر الباحثون أن ما يقرب من 2.06 طن من الثرى القمري، والذي يتكون من صخور قمرية وتربة يشار إليها عادة باسم غبار القمر، قد تم قذفها وتناثرها على مساحة 108.4 متر مربع حول موقع الهبوط. الثرى epi هو الطبقة العليا من سطح القمر.

من خلال تحليل الصور عالية الدقة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا المدارية عالية الدقة (OHRC) للمركبة المدارية Chandrayaan 2، قارن الفريق العلمي الصور قبل وبعد الهبوط للحصول على فهم أفضل لظاهرة الهالة المقذوفة. لقد قدم هذا التحليل رؤى قيمة حول دور محركات الدفع في مرحلة الهبوط في توليد هالة المقذوفات وتحديد خصائصها.

يمثل نجاح مهمة Chandrayaan-3 علامة بارزة في برنامج استكشاف الفضاء الهندي. لم تحقق مركبة الهبوط فيكرام هبوطًا سلسًا على القطب الجنوبي للقمر فحسب، بل أصبحت الهند أيضًا الدولة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، التي تحقق هذا العمل الفذ بنجاح. طوال المهمة، أجرت مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان تجارب علمية مختلفة وحققتا اكتشافات جديرة بالملاحظة.

لقد عززت دراسة ظاهرة الهالة المقذوفة من فهمنا لديناميكيات سطح القمر والتعقيدات التي تنطوي عليها عمليات الهبوط على سطح القمر. ستساهم هذه النتائج في المهام المستقبلية والمساعي البحثية التي تهدف إلى استكشاف الجار السماوي للأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو برنامج التحصين الموسع Regolith؟

يشير Epi Regolith إلى الطبقة العليا من سطح القمر، والتي تتكون من الصخور القمرية والتربة المعروفة باسم غبار القمر.

كيف تشكلت هالة القذف؟

تشكلت هالة القاذف نتيجة لمرحلة الهبوط والهبوط اللاحق لمركبة الهبوط فيكرام أثناء مهمة Chandrayaan-3.

ماذا كشفت دراسة هالة القذف؟

قدمت دراسة ظاهرة الهالة المقذوفة رؤى قيمة حول ديناميكيات سطح القمر وخصائص الثرى القمري. كما ساهمت في فهم أفضل للتعقيدات التي ينطوي عليها الهبوط على سطح القمر.

مصادر:

- [مجلة الجمعية الهندية للاستشعار عن بعد] (example.com)