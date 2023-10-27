دراسة جديدة تكشف عن نتائج مثيرة للاهتمام حول هبوط Chandrayaan-3 على سطح القمر

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن تفاصيل رائعة حول الهبوط التاريخي لمركبة الهبوط فيكرام على سطح القمر في Chandrayaan-3. نُشرت الدراسة، التي تحمل عنوان "توصيف الهالة المقذوفة على سطح القمر حول Chandrayaan-3 Vikram Lander باستخدام صور OHRC"، في مجلة الجمعية الهندية للاستشعار عن بعد.

ووفقا للدراسة، عندما هبط فيكرام على سطح القمر في 23 أغسطس 2023، خلق ظاهرة رائعة تعرف باسم "هالة القذف". تم إنشاء هالة القذف هذه عندما قامت وحدة الهبوط برفع الغبار القمري وإنشاء رقعة مضيئة حول نفسها أثناء الهبوط والهبوط.

باستخدام صور بانكروماتية عالية الدقة من الكاميرا المدارية عالية الدقة (OHRC) للمركبة المدارية Chandrayaan-2، قارن العلماء الصور التي تم التقاطها قبل وبعد حدث الهبوط. لقد وصفوا هالة القذف بأنها رقعة لامعة غير منتظمة تحيط بمركبة الهبوط.

تقدر الدراسة أنه تم طرد ما يقرب من 2.06 طن من الثرى القمري (المواد السطحية) وإزاحتها على مساحة 108.4 مترًا مربعًا حول موقع الهبوط. يوفر هذا الإزاحة الكبيرة للمواد القمرية رؤى قيمة حول العمليات الجيولوجية وتكوين سطح القمر.

كان الهبوط السلس الناجح لمركبة تشاندرايان-3 على سطح القمر بمثابة إنجاز تاريخي للهند، مما جعلها الدولة الرابعة التي تهبط مركبة فضائية على القمر وأول دولة تهبط في المنطقة القطبية. منذ الهبوط، أجرت مركبة الإنزال فيكرام وبراجيان روفر قياسات مختلفة في الموقع، أكدت وجود الكبريت في المنطقة واكتشفت عناصر ثانوية.

على الرغم من الدخول في وضع السكون بعد يوم قمري واحد، إلا أن الجهود المبذولة لإيقاظ مركبة الهبوط والمركبة الجوالة لم تنجح حتى الآن. ومع ذلك، فإن البيانات والنتائج التي تم جمعها خلال الفترة التشغيلية تستمر في تقديم معلومات قيمة عن أقرب جار سماوي لنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي هالة القذف؟

ج: الهالة المقذوفة هي ظاهرة تحدث أثناء الهبوط على سطح القمر عندما يرتفع الغبار القمري، مما يخلق رقعة مضيئة حول موقع الهبوط.

س: ما هي كمية المواد القمرية التي تم إخراجها أثناء هبوط Chandrayaan-3؟

ج: تقدر الدراسة أنه تم قذف ما يقرب من 2.06 طن من المواد السطحية للقمر وإزاحتها على مساحة 108.4 متر مربع حول موقع الهبوط.

س: ما هي بعض القياسات التي أجراها فيكرام وبراجيان روفر؟

ج: بعض القياسات التي أجريت تشمل التأكد من وجود الكبريت في المنطقة والكشف عن وجود عناصر ثانوية على سطح القمر.

مصادر:

– مجلة الجمعية الهندية للاستشعار عن بعد: [URL]

– إيسرو: [URL]