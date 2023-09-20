منظمة أبحاث الفضاء الهندية تنتظر شروق الشمس للتواصل مع Chandrayaan-3

تتوقع منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو) بفارغ الصبر شروق الشمس فوق القطب الجنوبي للقمر، حيث سيسمح لهم ذلك بإقامة اتصال مع مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان في مهمتهم تشاندرايان -3. وظل الثنائي القمري في وضع السكون طوال الخمسة عشر يومًا الماضية بسبب الليل القمري، ولكن مع وصول ضوء الشمس إلى نقطة شيف شاكتي، من المتوقع أن تتحسن ظروفهما التشغيلية.

صرح مسؤولو Isro أنهم يأملون في إعادة الاتصالات مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة بعد شروق الشمس في موقع الهبوط. تعد هذه لحظة حاسمة بالنسبة للمهمة، حيث أن الحرارة التي توفرها الشمس ضرورية لعمل كل من مركبة الهبوط والمركبة الجوالة.

تم إطلاق مهمة Chandrayaan-3 في 14 يوليو 2023، وقد حققت بالفعل إنجازات مهمة. جعلت الهند رابع دولة تهبط بنجاح على القمر وأول دولة تفعل ذلك بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. الهدف الأساسي للمهمة هو استكشاف هذه المنطقة المثيرة للاهتمام علميًا، والتي يُعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من المياه المتجمدة.

أجرت مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان تجارب مختلفة منذ هبوطهما في 23 أغسطس. وقد قامتا بقياس كثافة الإلكترونات في الغلاف الأيوني للقمر وأخذتا قراءات درجة حرارة سطح القمر. حتى أن المركبة الفضائية التقطت الصورة الأولى لمركبة الهبوط على سطح القمر.

ومع ذلك، أوقف الليل القمري العمليات لأن بطاريات المركبات، التي تعمل بالطاقة الشمسية، لم تكن قوية بما يكفي للحفاظ على تشغيل أنظمتها دون ضوء الشمس. ويأمل إيسرو أنه مع بداية شروق الشمس، يمكن للمهمة أن تستأنف استكشافها الرائد إذا نجت الإلكترونيات من الليل شديد البرودة.

إذا نجحت إيسرو في إعادة الاتصال مع فيكرام وبراجيان، فسيكون ذلك إنجازًا رائعًا، حيث يُظهر مرونتهم وبراعتهم التكنولوجية في مجال استكشاف الفضاء. إن شروق الشمس عند نقطة شيف شاكتي لديه القدرة على الإشارة إلى بداية فصل جديد في استكشاف القمر.

مصادر:

الهند اليوم