Chandrayaan-3: التوقعات والنتائج المحتملة من فيكرام لاندر وبراجيان روفر

بينما تنتظر منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) استيقاظ مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان التابعة لـ Chandrayaan-3، هناك نقاط رئيسية متوقعة بمجرد البدء في فحص البيانات التي تم جمعها. هذه النتائج لديها القدرة على توفير معرفة قيمة حول التربة القمرية، والتي يمكن أن تفيد البعثات المستقبلية إلى القمر، بما في ذلك تلك التي تنطوي على الاستكشاف البشري.

تم وضع مركبة الهبوط Vikram وPragyan rover في وضع السكون بواسطة ISRO ومن المتوقع أن تستيقظا في 22 سبتمبر. وذكر رئيس ISRO، S Somnath، أنه لا يمكن إجراء التقييمات النهائية لسلوك الأنظمة إلا بعد استيقاظهما. وعلى الرغم من جمع كمية كبيرة من البيانات، فإن تحليل النتائج وتفسيرها قد يستغرق عدة أشهر أو حتى بضع سنوات.

صرح أنيل بهارادواج، مدير مختبر الأبحاث الفيزيائية (PRL)، أن التركيز ينصب حاليًا على دراسة العوامل المختلفة، مثل السمات السطحية، ودرجة الحرارة، والتركيب العنصري، والنشاط الزلزالي، وظروف التربة السطحية. الملاحظات التي قدمتها الأدوات لديها القدرة على تقديم رؤى جديدة حول التربة السطحية للقمر. تشير مسارات حركة العربة الجوالة، التي تظهر في الصور التي التقطتها الأجهزة، إلى تربة فضفاضة، مع وجود أخاديد يبلغ عمقها حوالي سنتيمتر واحد، وتغوص أرجل المركبة في السطح. ومع تقدم المهمة في عمق التربة القمرية، من المتوقع أن تصبح أكثر إحكاما.

تم إطلاق Chandrayaan-3، وهي المهمة القمرية الثالثة لـ ISRO، في 14 يوليو من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا. تهدف المهمة إلى تطوير وإظهار التقنيات الجديدة اللازمة للمهام بين الكواكب. تم تجهيز وحدة Lander (LM) الأصلية ووحدة الدفع (PM) وRover بأدوات متقدمة لجمع البيانات حول سطح القمر وبيئته.

وبشكل عام، فإن البيانات التي جمعها فيكرام وبراجيان لديها القدرة على المساهمة في التقدم العلمي وفتح الأبواب لمزيد من الاستكشاف، ليس فقط للقمر ولكن أيضًا لمهمات الفضاء البشرية المستقبلية.

مصادر:

– تايمز أوف إنديا (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– مختبر البحوث الفيزيائية – www.prl.res.in