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تُرسل الأداة العلمية الخاصة بوحدة Chandrayaan-3 بيانات كافية لدراسة الكواكب الخارجية في المستقبل

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 28، 2023
تُرسل الأداة العلمية الخاصة بوحدة Chandrayaan-3 بيانات كافية لدراسة الكواكب الخارجية في المستقبل

الأداة العلمية في وحدة الدفع Chandrayaan-3، والتي تسمى قياس الاستقطاب الطيفي لكوكب الأرض الصالح للسكن (SHAPE)، تدور بنجاح حول القمر لمدة 52 يومًا وقد قدمت بالفعل بيانات كافية لتحقيق أهدافها المقصودة. تم تصميم SHAPE لدراسة سمات الأرض الشبيهة بالكوكب الصالحة للسكن أثناء مدارها حول القمر، مع استخدام البيانات المجمعة من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لدراسة الكواكب الخارجية في المستقبل.

لا يمكن تشغيل الجهاز إلا خلال فترات محددة عندما تكون الرؤية جيدة من الأرض. فهو يجمع البيانات بشكل مستمر خلال هذه الأوقات، والتي لا تتغير بمرور الوقت، مما يعني أن الخصائص التي تم التقاطها تظل ثابتة ولا تتغير بمرور الوقت. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستغرق تحليل البيانات عدة أشهر، فقد تم الحصول على معلومات كافية حتى الآن لتحقيق أهداف الحمولة.

أصبحت الكواكب الخارجية محط اهتمام رئيسي لعلماء الفيزياء الفلكية، لأنها قد تدعم الحياة. حتى الآن، تم اكتشاف أكثر من 5,000 كوكب خارج المجموعة الشمسية، وينتظر الآلاف المزيد من التأكيد. تم اكتشاف الكواكب الخارجية الأولى فقط في التسعينيات، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في فهمنا لأنظمة الكواكب خارج نظامنا.

كانت وحدة الدفع Chandrayaan-3 مخصصة في المقام الأول لنقل وحدة الهبوط، Vikram وPragyan، إلى القمر، ولكن تمت إضافة SHAPE لتعظيم إمكاناتها. الهدف من SHAPE هو تمكين الاكتشافات المستقبلية للكواكب الخارجية الأصغر التي يمكن أن تكون صالحة للسكن أو تدعم الحياة.

وبينما كان من المتوقع في البداية أن يبلغ عمر الوحدة حوالي ستة أشهر، إلا أنه لا يزال لديها كمية كبيرة من الوقود المتبقي، والتي من المتوقع أن تطيل عمرها التشغيلي ببضع سنوات. وبمجرد انفصال وحدة الدفع عن وحدة الهبوط، كان بها أكثر من 150 كجم من الوقود غير المستخدم. وعلى الرغم من استخدام بعض هذا الوقود على مدار الخمسين يومًا الماضية، إلا أنه لا يزال لديه ما يكفي لمواصلة الدوران حول القمر.

المصادر: TOI، ناسا

التعاريف:
- قياس الاستقطاب الطيفي لكوكب الأرض الصالح للسكن (SHAPE): الجهاز العلمي الموجود في وحدة Chandrayaan-3 المصممة لدراسة سمات الأرض الشبيهة بالكوكب الصالح للسكن أثناء مدارها حول القمر.
– كوكب خارج المجموعة الشمسية: كوكب يدور حول نجم خارج المجموعة الشمسية.

By فيكي ستافروبولو

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