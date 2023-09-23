Isro تنتظر الرد من Chandrayaan-3 Lander وRover على القمر

ولا تزال منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو) تنتظر ردًا من مركبة الإنزال (فيكرام) والمركبة الجوالة (براجيان) التابعة لمهمة تشاندرايان-3، بعد ثلاثة أيام من شروق الشمس على القمر. صرح رئيس Isro، S Somanath، أنه لا توجد إشارة حتى الآن، ولكن لا يزال هناك أمل في أن تستيقظ الأنظمة في المستقبل. خلال اليوم القمري الذي يستمر 14 يوما أرضيا، هناك ضوء الشمس المستمر، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. قد تؤدي هذه الزيادة في درجة الحرارة إلى تسخين الأنظمة الموجودة على مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، مما يمنحها فرصة للاستيقاظ حتى في اليوم الرابع عشر.

إذا استيقظت الأنظمة، فهناك مزايا متعددة يمكن اكتسابها. إحدى الفوائد الأساسية هي القدرة على تكرار التجارب في الموقع. من شأن بيانات التجربة التي تم جمعها من مواقع مختلفة على سطح القمر أن توفر تمثيلاً أفضل للتضاريس وخصائصها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوات الأخرى، مثل التشريح الراديوي للغلاف الأيوني والغلاف الجوي شديد الحساسية للقمر، ستستفيد من سبر القمر من مواقع مختلفة وأوقات مختلفة.

حتى لو لم تستيقظ مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، فلا يزال من الممكن اعتبار مهمة Chandrayaan-3 ناجحة. لقد حققت أهداف مهمتها المتمثلة في إظهار الهبوط الآمن والسلس، وتنقل المركبة الجوالة، وإجراء تجارب علمية في الموقع. البيانات التي تم جمعها بالفعل من الأنظمة المستيقظة ستوفر معلومات قيمة.

يعتقد علماء Isro أن الحصول على جولة ثانية لفيكرام وبراجيان سيكون بمثابة مكافأة للمهمة، لكن الأهداف الأساسية قد تم تحقيقها بالفعل. تمت دراسة المنطقة الاستوائية للقمر على نطاق واسع، والحصول على البيانات من مواقع متعددة من شأنه أن يثري فهمنا لسطح القمر.

مصادر:

- شروق الشمس على القمر، لم تسمع إيسرو شيئًا من مركبة الهبوط تشاندرايان 3 (فيكرام) والمركبة الجوالة (براجيان) - تايمز أوف إنديا