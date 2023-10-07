نهاية مركبة الهبوط والمركبة الجوالة التابعة لـ Chandrayaan-3

ربما تكون المهمة القمرية الثالثة للهند، Chandrayaan-3، قد اقتربت من نهايتها، حيث لا يوجد أمل في إحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة على سطح القمر، وفقًا لعالم الفضاء إيه إس كيران كومار. لم تنجح الجهود المبذولة لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان، مما يشير إلى احتمال نهاية المهمة.

دخلت المركبة الفضائية Chandrayaan-3 التاريخ في 23 أغسطس، حيث أصبحت الهند الدولة الرابعة التي تحقق هبوطًا سلسًا بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. تم وضع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة في وضع السكون يومي 4 و2 سبتمبر، على التوالي، قبل غروب القمر على أمل أن تستيقظا عند شروق الشمس التالي في 22 سبتمبر. ومع ذلك، لم يتم تلقي أي إشارات منهما حتى الآن.

لقد تم بالفعل تحقيق أهداف مهمة Chandrayaan-3، بما في ذلك إثبات الهبوط الآمن والسلس على سطح القمر وإجراء تجارب علمية في الموقع. عملت مركبة الهبوط والمركبة الجوالة لفترة نهار قمرية واحدة، أي ما يعادل حوالي 14 يومًا أرضيًا.

في حين أن إحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة كان من الممكن أن يكون بمثابة مكافأة، فقد قدمت المهمة بالفعل بيانات قيمة حول القطب الجنوبي للقمر. وستفيد هذه المعلومات البعثات المستقبلية من حيث أنشطة المعرفة والتخطيط في المنطقة.

بعد نجاح Chandrayaan-3، قد تكون هناك مهمات مستقبلية، بما في ذلك مهمة إعادة العينات. ومع ذلك، فإن الإطار الزمني لمثل هذا المشروع غير مؤكد ويعتمد على التخطيط الشامل وتوافر الموارد.

في الختام، على الرغم من عدم وجود أمل في إحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة Chandrayaan-3، فقد حققت المهمة إنجازات كبيرة ومهدت الطريق لاستكشاف الهند للقمر في المستقبل.

المصدر: ايه بي بي لايف