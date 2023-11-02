نتائج جديدة على Chandrayaan-3 Ejecta Halo

توصل العلماء الذين يدرسون مهمة Chandrayaan-3 إلى اكتشاف مثير للاهتمام حول ظاهرة الهالة المقذوفة. التقطت كاميرا الصور البانكروماتية عالية الدقة (OHRC) المدارية Chandrayaan-2 موقع هبوط مركبة الهبوط Vikram ببراعة، وأظهرت تشكيل حفرة ضخمة تشبه الحلقة، والتي أطلق عليها اسم "هالة القذف". يأتي هذا الكشف الرائد من دراسة نشرت في مجلة الجمعية الهندية للاستشعار عن بعد.

هبطت مهمة Chandrayaan-3 بنجاح على القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس 2023، وتمت تسمية منطقة الهبوط المحددة لاحقًا باسم Shiv Shakti Point لإحياء ذكرى زيارة الهند الهامة للقمر. وتلقي الدراسة الحديثة ضوءا جديدا على تركيبة وخصائص التربة القمرية، وترسم صورة أوضح للمناظر الطبيعية القمرية الرائعة.

من خلال الصور البانكروماتية عالية الدقة التي التقطتها OHRC، تمكن العلماء من التقاط صور مفصلة لهالة المقذوفات، وهي ظاهرة تحدث عندما يتم إخراج المواد بقوة عند الاصطدام. يعزز هذا الاكتشاف المذهل بصريًا البراعة التكنولوجية والدقة للمركبة المدارية Chandrayaan-2، التي تواصل كشف أسرار القمر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي هالة القذف؟

ج: تشير الهالة المقذوفة إلى الحفرة التي تشبه الحلقة والتي تتشكل في موقع الهبوط بسبب القذف القوي للمواد أثناء الاصطدام.

س: ما هي التقنية التي التقطت هالة المقذوفات في مهمة Chandrayaan-3؟

ج: التقطت كاميرا الصور البانكروماتية عالية الدقة (OHRC) المدارية Chandrayaan-2 ظاهرة الهالة المقذوفة.

س: متى هبطت مهمة Chandrayaan-3 على القطب الجنوبي للقمر؟

ج: هبطت مهمة Chandrayaan-3 في 23 أغسطس 2023.

س: ما هي أهمية نقطة شيف شاكتي؟

ج: نقطة شيف شاكتي هي الاسم المخصص لمنطقة الهبوط لمهمة تشاندرايان-3، وقد تم اختيارها لإحياء ذكرى زيارة الهند إلى القمر.