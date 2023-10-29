مهمة Chandrayaan-3: الكشف عن تأثير فيكرام لاندر على سطح القمر

وفي إعلان صدر مؤخرًا، قدمت ISRO رؤى جديدة حول إنجازات مهمة Chandrayaan-3. وفقًا للمعلومات التي تمت مشاركتها على منصة X (تويتر سابقًا)، كان لمركبة الهبوط فيكرام تأثير غير عادي على سطح القمر أثناء هبوطها في 23 أغسطس 2023. وبدلاً من الهبوط القياسي، أزاحت مركبة الهبوط فيكرام 2.066 طنًا ملحوظًا من التربة القمرية مما أدى إلى خلق هالة القذف.

يأتي هذا الكشف من وثيقة شاركتها ISRO على منصة X، والتي قدمت وصفًا تفصيليًا للحادث. تشير الوثيقة إلى أنه تم قذف ما يقرب من 2.066 طنًا من ظهارة سطح القمر وإزاحتها على مساحة 108.4 مترًا مربعًا حول موقع الهبوط.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أن هبوط فيكرام لاندر كان له تأثير أكبر بكثير على سطح القمر مما كان متوقعا في البداية. إن القوة الناتجة عن إزاحة مثل هذه الكمية الكبيرة من التربة القمرية تسلط الضوء على إمكانية تحقيق المزيد من الاكتشافات العلمية والأبحاث حول تكوين القمر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الفوقية القمرية؟

ج: تشير الطبقة فوق سطح القمر إلى طبقة من الحطام السائب والغبار والصخور المجزأة التي تعلو الصخر الصلب على سطح القمر.

س: ما هي هالة القذف؟

ج: الهالة المقذوفة هي نتيجة رمي المواد إلى الخارج وترسبها حول موقع الهبوط على سطح القمر بسبب القوة المتولدة أثناء الهبوط. إنه يشكل نمطًا يشبه الهالة حول منطقة التأثير.

المصادر: منصة ISRO – X (تويتر سابقًا)