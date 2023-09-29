مهمة Chandrayaan-3 الهندية: الوصول إلى القطب الجنوبي للقمر

حققت الهند مؤخرًا إنجازًا هامًا في مساعيها لاستكشاف الفضاء، لتصبح أول دولة تصل إلى القطب الجنوبي للقمر. نجحت وحدة الهبوط في مهمة Chandrayaan-3 في الهبوط السلس على التربة القمرية، مما يجعلها الدولة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، التي تحقق هذا الإنجاز.

تتألف مهمة Chandrayaan-3 من مركبة فضائية تشتمل على وحدات الدفع والهبوط والمركبة الجوالة. قامت وحدة الهبوط بهبوط سلس على القمر، مما مهد الطريق للمركبة ذات العجلات الست للانطلاق وإجراء تجارب على سطح القمر لمدة تعادل 14 يومًا أرضيًا.

أثناء استكشافها، اكتشفت المركبة وجود الأكسجين والألومنيوم والكبريت وعناصر أخرى بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. ويحمل هذا الاكتشاف قيمة علمية كبيرة، حيث يسلط الضوء على تركيبة جارنا السماوي.

ومع ذلك، فقد أدلى أويانغ زيوان، كبير العلماء في أول مهمة قمرية للصين، بادعاءات، شكك في موقع هبوط مهمة تشاندرايان -3. ويقول زيوان إن وحدة الهبوط لم تهبط على القطب الجنوبي للقمر، بل هبطت على بعد 619 كيلومترًا من هذه المنطقة المحددة.

تعتمد حجة زيوان على تفسيره للقطب الجنوبي للقمر، والذي يعتبره أصغر بسبب ميل الكوكب بمقدار 1.5 درجة فقط. تشير حساباته إلى أن القطب الجنوبي يقع بين 88.5 إلى 90 درجة، بينما تحدد وكالة ناسا 80 إلى 90 درجة كقطب جنوبي للقمر.

وعلى عكس ادعاءات زيوان، أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن وحدة الهبوط هبطت عند خط عرض 69 درجة تقريبًا. يعد هذا الإنجاز مهمًا لأنه لم تنجح أي دولة أخرى في الوصول إلى مثل هذه النقطة الجنوبية على القمر.

يتميز القطب الجنوبي للقمر بدرجات حرارة منخفضة للغاية، حيث يبلغ متوسطها حوالي -13 درجة مئوية. تحتوي المناطق المظللة بشكل دائم حول القطب الجنوبي على جليد مائي، وتنتشر في المنطقة العديد من الحفر.

تُبذل الجهود حاليًا لإقامة اتصال مع وحدة الهبوط والمركبة الجوالة لمهمة Chandrayaan-3 منذ أن دخلت في وضع السكون في نهاية اليوم القمري في 22 سبتمبر.

وفي الختام، دخلت مهمة تشاندرايان - 3 الهندية التاريخ بوصولها إلى القطب الجنوبي للقمر، لتنضم بذلك إلى مجموعة حصرية من الدول التي حققت هبوطًا سلسًا على جارتنا السماوية. على الرغم من الجدل الدائر حول الموقع الدقيق للهبوط، فإن إنجازات المهمة والاكتشافات العلمية تمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف والفهم للقطب الجنوبي للقمر.

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