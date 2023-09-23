حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

تحديثات Chandrayaan-3 المباشرة: الجهود المبذولة لإقامة اتصال مع Lander وRover

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 23، 2023
تحديثات Chandrayaan-3 المباشرة: الجهود المبذولة لإقامة اتصال مع Lander وRover

تُبذل الجهود حاليًا لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط Chandrayaan-3 Vikram والمركبة الجوالة Pragyan. وتحاول منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إجراء اتصالات معهم للتأكد من حالة استيقاظهم، ولكن حتى الآن، لم يتم تلقي أي إشارات.

هبطت مركبة الهبوط Chandrayaan-3، التي تحمل اسم Vikram، بنجاح على القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس بعد رحلة استغرقت 40 يومًا إلى الفضاء. وهذا جعل الهند أول دولة تحقق مثل هذا العمل الفذ. بعد الهبوط، تم إيقاف المركبة الجوالة براغيان بأمان ووضعها في وضع السكون في الثاني من سبتمبر.

وفقًا لنيليش إم ديساي، مدير مركز التطبيقات الفضائية (SAC)، هناك فرصة بنسبة 50-50 لإحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة. إذا نجت الإلكترونيات من درجات الحرارة شديدة البرودة على سطح القمر، فهناك أمل في تلقي الإشارات. ومع ذلك، ذكر ديساي أنه حتى لو لم يحدث الإحياء، فإن المهمة قد حققت أهدافها بالفعل.

وأوضح رئيس ISRO، مادهافان ناير، أن مركبة الهبوط والمركبة الجوالة كانتا في نوم عميق لمدة أسبوعين تقريبًا، وتحملتا درجات حرارة أقل من -150 درجة مئوية. وأعرب عن تفاؤله بأن حرارة الشمس ستؤدي إلى تسخين الأجهزة وإعادة شحن البطاريات. إذا تم استيفاء هذه الشروط، هناك فرصة جيدة لأن يعمل النظام مرة أخرى.

إحدى المهام الرئيسية لـ Chandrayaan-3، إذا استيقظت مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، هي التأكد من وجود الماء على سطح القمر. وأكد تابان ميشرا، العالم السابق في ISRO، على أهمية الكشف عن الهيدروجين، لأنه سيثبت بشكل قاطع وجود الماء. وقد تمت الإشارة إلى وجود الماء من خلال الاستشعار عن بعد، ولكن التأكيد المادي من شأنه أن يوفر دليلاً قوياً.

اعتبارًا من الآن، هناك حالة من عدم اليقين المستمر بشأن إحياء فيكرام وبراجيان. ومع ذلك، تظل ISRO ملتزمة بجهودها لإقامة اتصال ومواصلة استكشاف سطح القمر.

مصادر:
- إيسرو
– وكالة أنباء آني

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

تواصل ISRO محاولاتها لإقامة اتصال مع Lander وRover التابعين لـ Chandrayaan-3

سبتمبر 24، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

رائد الفضاء فرانك روبيو يأسف لتمديد مدة المهمة

سبتمبر 24، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

يقوم الباحثون بإنشاء أنواع اصطناعية بدون الكيمياء الحيوية ومراقبة المبادئ التطورية

سبتمبر 24، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

تواصل ISRO محاولاتها لإقامة اتصال مع Lander وRover التابعين لـ Chandrayaan-3

سبتمبر 24، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

رائد الفضاء فرانك روبيو يأسف لتمديد مدة المهمة

سبتمبر 24، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

يقوم الباحثون بإنشاء أنواع اصطناعية بدون الكيمياء الحيوية ومراقبة المبادئ التطورية

سبتمبر 24، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

قنديل البحر الكاريبي الصندوقي تعلم كيفية تجنب العوائق

سبتمبر 24، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات