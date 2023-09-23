تحديثات Chandrayaan-3 المباشرة: الجهود المبذولة لإقامة اتصال مع Lander وRover

تُبذل الجهود حاليًا لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط Chandrayaan-3 Vikram والمركبة الجوالة Pragyan. وتحاول منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إجراء اتصالات معهم للتأكد من حالة استيقاظهم، ولكن حتى الآن، لم يتم تلقي أي إشارات.

هبطت مركبة الهبوط Chandrayaan-3، التي تحمل اسم Vikram، بنجاح على القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس بعد رحلة استغرقت 40 يومًا إلى الفضاء. وهذا جعل الهند أول دولة تحقق مثل هذا العمل الفذ. بعد الهبوط، تم إيقاف المركبة الجوالة براغيان بأمان ووضعها في وضع السكون في الثاني من سبتمبر.

وفقًا لنيليش إم ديساي، مدير مركز التطبيقات الفضائية (SAC)، هناك فرصة بنسبة 50-50 لإحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة. إذا نجت الإلكترونيات من درجات الحرارة شديدة البرودة على سطح القمر، فهناك أمل في تلقي الإشارات. ومع ذلك، ذكر ديساي أنه حتى لو لم يحدث الإحياء، فإن المهمة قد حققت أهدافها بالفعل.

وأوضح رئيس ISRO، مادهافان ناير، أن مركبة الهبوط والمركبة الجوالة كانتا في نوم عميق لمدة أسبوعين تقريبًا، وتحملتا درجات حرارة أقل من -150 درجة مئوية. وأعرب عن تفاؤله بأن حرارة الشمس ستؤدي إلى تسخين الأجهزة وإعادة شحن البطاريات. إذا تم استيفاء هذه الشروط، هناك فرصة جيدة لأن يعمل النظام مرة أخرى.

إحدى المهام الرئيسية لـ Chandrayaan-3، إذا استيقظت مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، هي التأكد من وجود الماء على سطح القمر. وأكد تابان ميشرا، العالم السابق في ISRO، على أهمية الكشف عن الهيدروجين، لأنه سيثبت بشكل قاطع وجود الماء. وقد تمت الإشارة إلى وجود الماء من خلال الاستشعار عن بعد، ولكن التأكيد المادي من شأنه أن يوفر دليلاً قوياً.

اعتبارًا من الآن، هناك حالة من عدم اليقين المستمر بشأن إحياء فيكرام وبراجيان. ومع ذلك، تظل ISRO ملتزمة بجهودها لإقامة اتصال ومواصلة استكشاف سطح القمر.

مصادر:

- إيسرو

– وكالة أنباء آني