تواصل ISRO محاولاتها لإقامة اتصال مع Lander وRover التابعين لـ Chandrayaan-3

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها ستنتظر 14 يومًا أخرى لإجراء اتصال مع مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan التابعة لمهمة Chandrayaan-3. وستواصل المنظمة جهودها لإعادة إحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة حتى غروب الشمس التالي على القمر، والذي من المقرر أن يكون في 6 أكتوبر. ومع ذلك، صرح رئيس ISRO، إس سومناث، أنه من غير المؤكد متى سيتم إنشاء الاتصال مع الأجهزة. شاندرايان-3.

سيكون التحدي الرئيسي الذي يواجه مركبة الإنزال والمركبة الجوالة هو إعادة النشاط بعد تحمل درجات حرارة منخفضة تصل إلى -200 درجة مئوية. إذا تمكنت الأدوات الموجودة على متن المركبة من النجاة من البرد القارس على القمر، فيمكنها العودة إلى الحياة ومواصلة مهمتها لجمع ونقل المعلومات من سطح القمر للأيام الأربعة عشر القادمة.

تم إجراء مزيد من الاختبارات على وحدة المركبة الفضائية Chandrayaan-3، وتم اختبارها بالكامل. يسمح التشابه في التصميم بين براجيان وفيكرام بأن تكون الاختبارات التي نجحت مع براجيان قابلة للتطبيق أيضًا على فيكرام. وهذا يزيد من احتمالية إحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة بنجاح.

بعد إجراء التجارب في الفترة من 23 أغسطس إلى 4 سبتمبر، تم وضع المركبة الجوالة ووحدات الهبوط الخاصة بـ Chandrayaan-3 في حالة سبات لتحمل الظروف شديدة البرودة في القطب الجنوبي للقمر.

إن إحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة سيكون مهمًا ليس فقط لمواصلة مهمتهم، ولكن أيضًا للمعلومات الإضافية التي يمكنهم جمعها من خلال التجارب اللاحقة. سيكون تأكيد وجود الماء على القمر اكتشافًا بالغ الأهمية.

مصادر:

- صحيفة هندوستان تايمز

- لايف نعناع