تهدف ISRO إلى إقامة اتصال مع Vikram Lander وPragyan Rover من Chandrayaan-3

تنتظر منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بفارغ الصبر إقامة اتصال مع مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan التابعة لمهمة Chandrayaan-3. على الرغم من انقطاع الاتصالات الحالي، لا يزال العلماء يأملون في إعادة الاتصال مع تقدم اليوم القمري وارتفاع درجات الحرارة السطحية.

اعترف S Somnath، رئيس ISRO، أنه من الصعب التنبؤ بالضبط متى سيتم الاتصال بالمعدات. وبينما جرت محاولات للوصول إلى مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، لم يتم تلقي أي إشارات حتى الآن. ومع ذلك، أكدت ISRO مجددًا التزامها بمواصلة محاولة إجراء الاتصالات.

العلماء متفائلون بشأن احتمالات النهضة، معتبرين أنه من المتوقع أن يجلب اليوم القمري درجات حرارة أعلى، مما قد يساعد في القدرات التشغيلية لمركبتي الإنزال والمركبة الجوالة. على الرغم من أن مركبة الهبوط فيكرام لم تخضع لنفس الاختبار الذي تعرضت له المركبة الجوالة لتحمل درجات الحرارة شديدة البرودة، إلا أن التصميم المماثل لبراجيان وفيكرام يشير إلى أن الاختبارات الناجحة لبراجيان يجب أن تنطبق أيضًا على فيكرام.

قبل الدخول في وضع السكون، كانت أدوات Chandrayaan-3 مشحونة بالكامل وموضعة لالتقاط الضوء بمجرد بدء اليوم القمري. بالإضافة إلى ذلك، تم إبقاء جهاز الاستقبال في وضع الاستعداد، مما يسمح بإعادة إحياء الأجهزة ومواصلة التحقيقات لمدة 14 يومًا إضافية.

في هذه الأثناء، تركز ISRO بالفعل على المهام المستقبلية التي تهدف إلى إعادة البيانات إلى الأرض. كانت القفزة الناجحة التي قامت بها مركبة الهبوط فيكرام في 3 سبتمبر بمثابة خطوة مهمة في هذا الاتجاه. صرح مسؤولو ISRO أنه سيتم تطوير برامج لإعادة العينات إلى الأرض بناءً على التجارب التي أجريت على القمر. وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد لذلك حتى الآن، إلا أن وكالة الفضاء تعمل بنشاط على تحسين أنظمتها لتمكين رحلة عودة ناجحة في المستقبل.

مصادر:

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)