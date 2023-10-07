يلمح رئيس ISRO إلى إمكانية إعادة الاتصال بمركبة الهبوط والمركبة الجوالة لـ Chandrayaan-3

صرح الرئيس السابق لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، إيه إس كيران كومار، أنه لا يوجد أمل في إيقاظ مركبة الهبوط والمركبة الجوالة تشاندرايان -3 على القمر. ومع ذلك، أشار الرئيس الحالي، إس سومناث، إلى أنه على الرغم من وجود احتمال، إلا أنه ليس هناك يقين بشأن إعادة الاتصال.

واستبعد كومار إمكانية إحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، مشيرًا إلى أنه لو حدث ذلك، لكان قد حدث الآن. لقد أدلى بهذه التعليقات بعد حصوله على جائزة فيكرام سارابهاي فيجيان بوراسكار من مؤسسة فيكرام سارابهاي للعلوم.

من ناحية أخرى، ذكر سومناث أن المهمة القمرية الثالثة للهند حققت هدفها خلال 14 يومًا قبل الدخول في وضع السكون. وأوضح أن يوما واحدا على القمر يعادل 14 يوما على الأرض. وبينما أقر بإمكانية إعادة الاتصال، أكد أنه ليس هناك يقين.

خلال كلمته في مدرسة فيكرام سارابهاي للعلوم، ناقش سومناث التحديات التي واجهتها مهمة تشاندرايان-3، وخاصة الهبوط الناعم. كما سلط الضوء على العوامل التي تساهم في شغف وتفاني ISRO، بما في ذلك الاستقلالية الممنوحة للمنظمة والهيكل التنظيمي الفعال الذي يتضمن رؤى العلماء.

ونصح سومناث الطلاب بالتركيز على مجال معين من الدراسة واكتساب معرفة عميقة في هذا المجال، بدلاً من محاولة اكتساب المعرفة في جميع مجالات العلوم. وشدد على أهمية عادة القراءة الجيدة والالتزام تجاه المجتمع. كما دعا إلى إصلاحات في مجال التعليم، واقترح أن يقتصر التعليم العالي في العلوم على الأشخاص المتحمسين والمؤهلين حقًا.

تتضمن جائزة Vikram Sarabhai Vigyan Puraskar، الممنوحة لـ Somnath، جائزة نقدية قدرها 2 ألف روبية واقتباس. وشهد الحدث مشاركة افتراضية من جي مادهافان ناير، رئيس ISRO السابق، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.

مصادر:

- PTI

- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

- مؤسسة فيكرام سارابهاي للعلوم (VSSF)