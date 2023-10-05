فشل بعثة Chandrayaan-3 إلى القطب الجنوبي للقمر في الاستيقاظ مرة أخرى

واجهت مهمة Chandrayaan-3، التي كانت تهدف إلى استكشاف القطب الجنوبي للقمر، انتكاسة أخرى. ولم تستيقظ مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان، وهما جزء من مهمة تشاندرايان-3، خلال اليوم القمري، أي ما يعادل 14 يومًا أرضيًا. هبطت المهمة بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس.

بعد أن بدأ ضوء الشمس في الانحسار عن سطح القمر في 30 سبتمبر، كانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تأمل في إحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة مع وصول فجر جديد. تم وضع المركبة الجوالة براغيان في وضع السكون في 2 سبتمبر، ومركبة الهبوط في 4 سبتمبر، مع شحن بطارياتها بالكامل وبقاء جهاز الاستقبال قيد التشغيل. تم توجيه الألواح الشمسية لاستقبال ضوء الشمس خلال شروق الشمس القادم المتوقع في 22 سبتمبر. ومع ذلك، على الرغم من المحاولات العديدة، ظلت المركبة الفضائية ومركبة الهبوط في حالة سبات.

وأوضح رئيس ISRO إس سومناث أن وكالة الفضاء ستنتظر حتى آخر يوم للأرض حتى تستيقظ مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، على أمل أن تتاح لها الفرصة لتكرار بعض التجارب على سطح القمر. ومع ذلك، فشلت مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان في الاستجابة.

من المتوقع أن درجات الحرارة القصوى على القمر ربما أثرت على بطاريات مركبة براغيان. يمكن أن تنخفض درجات حرارة قطبي القمر إلى -253 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب ضوء الشمس جعل الألواح الشمسية عديمة الفائدة. على عكس البعثات القمرية الأخرى، لم تكن العربة الجوالة ومركبة الهبوط مجهزة بسخانات.

في حين أن ISRO لم تتخل عن كل الأمل، فإن فرص إحياء Chandrayaan-3 ضئيلة. إذا لم يستيقظ الثنائي براغيان وفيكرام، فسيظلان على القمر كسفراء للهند على القمر. لم تكن مصممة للعودة إلى الأرض.

المصادر: تايمز أوف إنديا، Space.com