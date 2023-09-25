تتضاءل فرص استيقاظ مركبة الهبوط الهندية على القمر

أعرب علماء الفضاء من الهند عن مخاوفهم من أن فرص استيقاظ مركبة الهبوط على سطح القمر تتضاءل مع مرور كل ساعة. وهبطت مركبة الهبوط، التي تحمل اسم فيكرام، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في أغسطس وكانت في وضع السكون أثناء الليل القمري. وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تأمل في أن تقوم مركبة الهبوط والمركبة الجوالة "براجيان" التي كانت تحملها بإعادة شحن بطارياتهما والاستيقاظ مع شروق الشمس القمرية في 22 سبتمبر. ومع ذلك، على الرغم من الجهود المبذولة لإقامة الاتصالات، لم يتم تلقي أي إشارات.

صرح الرئيس السابق لـ ISRO، كيران كومار، أن درجات الحرارة المتجمدة على القمر، والتي يمكن أن تنخفض إلى -250 درجة مئوية (-418 فهرنهايت) في الليل، يمكن أن تلحق الضرر بمكونات مركبة الهبوط والمركبة الجوالة. وأضاف أنه ما لم يتم تشغيل جهاز الإرسال الموجود على مركبة الهبوط، فلن تكون هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان لا يزال قيد التشغيل.

دخلت الهند التاريخ بمهمتها تشاندرايان-2 من خلال الهبوط الناجح لمركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وانضمت إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق والصين في نادي النخبة من البلدان لتحقيق هبوط سلس على القمر. تم التخطيط للمهمة بعناية لتتزامن مع بداية اليوم القمري لتوفير أسبوعين من ضوء الشمس لفيكرام وبراجيان للعمل معهم. بينما كانت ISRO تأمل في استيقاظ ناجح، فقد ذكروا أيضًا أنه إذا لم تستيقظ مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، فسوف يظلان سفيري الهند على القمر.

وتتواصل الجهود للاتصال بمركبة الهبوط والمركبة الجوالة، لكن فرص إعادة الاتصال أصبحت ضئيلة بشكل متزايد.

مصادر: بي بي سي نيوز