أكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن مركبة الهبوط فيكرام التابعة لمهمة Chandrayaan-3 "تنام بسعادة على القمر" بعد إكمال المهام المحددة لها بنجاح. صرح رئيس ISRO، إس سوماناث، أنه على الرغم من أن الجهود لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط ستستمر، فمن غير المرجح أن يتم إحياؤها.

خلال اليوم القمري المبرمج الذي يمتد لـ 14 يومًا، قامت مركبة الهبوط فيكرام بوظائفها بكفاءة. بعد حلول الليل على القمر، تم وضع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة براغيان في وضع السكون، وانقطع الاتصال مؤقتًا. ومع ذلك، على الرغم من الجهود المستمرة، لم يتم تلقي أي إشارات من مركبة الهبوط حتى الآن.

شاركت مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان في أنشطة مختلفة على سطح القمر، بما في ذلك الكشف عن وجود الكبريت وتسجيل درجة الحرارة النسبية. يُظهر التنفيذ الناجح لهذه المهام فعالية معدات وتقنيات المهمة.

بالإضافة إلى التحديث الخاص بمهمة Chandrayaan-3، قدم Somanath أيضًا تحديثًا حول مهمة ISRO الأولى لدراسة الشمس، والمعروفة باسم Aditya L1. وكشف أن المركبة الفضائية بصحة جيدة وتسير على الطريق الصحيح خلال رحلتها التي تستغرق 110 أيام إلى Lagrange Point L1. ومن المتوقع أن تصل مهمة Aditya L1 إلى وجهتها بحلول منتصف شهر يناير.

يطمئن هذا التحديث المجتمع العلمي بأن مشاريع ISRO تتقدم وفقًا للخطة. يظل تفاني الوكالة في دفع حدود استكشاف الفضاء واضحًا من خلال جهودها وإنجازاتها المستمرة.

التعاريف:

– شاندرايان-3: مهمة استكشاف القمر الثالثة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية.

– مركبة الهبوط فيكرام: مكون الهبوط في مهمة Chandrayaan-3.

- ISRO: منظمة أبحاث الفضاء الهندية هي وكالة الفضاء التابعة للحكومة الهندية.

– العربة الجوالة براغيان: مكون العربة الجوالة في مهمة تشاندرايان-3.

– نقطة لاغرانج L1: نقطة في الفضاء بين الأرض والشمس حيث تتوازن قوى الجاذبية.

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