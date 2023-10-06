شاندرايان 3: مهمة الهند القمرية تصل إلى نهايتها

دخلت الهند التاريخ في 23 أغسطس بكونها أول دولة تهبط بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. ومع ذلك، بعد أسابيع من محاولة منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إقامة اتصال مع مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan التابعة لمهمة Chandrayaan 3، أشار رئيس ISRO السابق، AS Kiran، إلى أنه قد لا يكون هناك أمل في إحياء المهمة.

بدأت الجهود لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة في 22 سبتمبر، ولكن لم يتم تلقي أي إشارات حتى الآن. وصرح كيران أنه إذا كانت هناك فرصة لإحياء المهمة، كان ينبغي أن يحدث ذلك الآن. وأعرب عن أن نجاح Chandrayaan 3 سيفيد البعثات المستقبلية بشكل كبير من حيث أنشطة المعرفة والتخطيط في المنطقة.

على الرغم من أنه قد لا يكون هناك أمل في Chandrayaan 3، إلا أن كيران ذكر إمكانية قيام ISRO بمهمة إعادة عينة إلى القمر في المستقبل. لكنه لم يحدد إطارا زمنيا محددا لمثل هذه المغامرة. وأوضح أن تخطيط الموارد وتوافرها سيحدد مدى جدوى بعثة إعادة العينات.

في 23 أغسطس، حققت الهند إنجازًا مهمًا بالهبوط بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. وهذا جعل الهند الدولة الرابعة في العالم، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق والصين، التي تحقق هبوطًا سلسًا على سطح القمر. قدمت البعثة بيانات قيمة في الموقع من منطقة لم يسبق لأي دولة أخرى زيارتها من قبل. على الرغم من النهاية المحتملة لـ Chandrayaan 3، فقد وضعت مهمة الهند القمرية الأساس لمساعي استكشاف الفضاء المستقبلية.

المصادر: صحيفة هندوستان تايمز، PTI