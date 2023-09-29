مهمة تشاندرايان-3 تتلاشى مع اقتراب الليل القمري

مع اقتراب الليل القمري، تتلاشى الآمال في إحياء مهمة شاندرايان 3 الهندية. كانت المركبة الفضائية، المكونة من مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان، في وضع السكون منذ 2 سبتمبر. وعلى الرغم من محاولات إعادة الاتصال بثنائي مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، لم يتم إحراز أي تقدم منذ عودة ضوء الشمس إلى نقطة شيف شاكري. ومع ذلك، مع بدء الليل القمري في 30 سبتمبر، تتضاءل فرص إعادة الاتصال.

تستمر الليلة القمرية حوالي 14 يومًا أرضيًا وتجلب البرودة الشديدة والظلام المطلق على سطح القمر. يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى 180 درجة مئوية تحت الصفر، مما يجعل من المستحيل على أي تقنية أن تعمل. ويشكل هذا مشكلة كبيرة لمركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان، حيث يعتمدان على ضوء الشمس في العمل. وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) قد أعربت في وقت سابق عن أملها في أن تنجو المركبة الفضائية من الظروف القاسية لليلة القمرية. ولسوء الحظ، مع اقتراب الليل، تتضاءل هذه الآمال.

هبطت مهمة شاندرايان 3، وهي مهمة الهند الطموحة لاستكشاف القمر، بنجاح على سطح القمر في 23 أغسطس. ومنذ ذلك الحين، كان تنفيذ المهمة خاليًا من العيوب، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا لبرنامج الفضاء الهندي. ومع ذلك، لم يتم تصميم مركبة الهبوط فيكرام أو المركبة الجوالة براغيان للعودة إلى الأرض. على الرغم من أن المهمة تم التخطيط لها في البداية لمدة 14 يومًا أرضيًا فقط، إلا أن ISRO كانت تأمل في إعادة إحيائها.

وعلى الرغم من تلاشي الآمال، فقد قدمت مهمة تشاندرايان-3 بالفعل بيانات قيمة حول سطح القمر. اكتشفت حمولة APXS الموجودة على متن المركبة وجود عناصر ثانوية، بينما أكد LIBS وجود الكبريت. ستساهم هذه النتائج بلا شك في فهمنا للقمر وتكوينه.

المصدر: [تايمز أوف إنديا] (example.com)