تقنية محاكاة جديدة تتنبأ بوجود ثقوب سوداء ضخمة مندمجة في مجرات تشبه درب التبانة

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في فهم الطبيعة الغامضة للثقوب السوداء من خلال استخدام تكنولوجيا المحاكاة المتطورة. توقع باحثون من جامعة جنيف (UNIGE)، وجامعة نورث وسترن، وجامعة فلوريدا (UF) وجود ثنائيات ثقب أسود ضخمة ومندمجة في مجرات تشبه درب التبانة، مما يتحدى النظريات السابقة. ونشرت هذه النتائج في مجلة علم الفلك الطبيعي.

الثقوب السوداء هي أجرام سماوية ذات قوة جاذبية شديدة لا يستطيع الضوء الهروب منها. قدم الاكتشاف الرائد لموجات الجاذبية في عام 2015، الناجمة عن اندماج ثقبين أسودين، رؤى جديدة حول الكون. ومن خلال استخدام كود بوسيدون، تمكن العلماء من محاكاة تجمعات النجوم الثنائية والتنبؤ بوجود ثقوب سوداء مدمجة ضخمة.

تتشكل الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية من انهيار النجوم ولها مجال جاذبية شديد لدرجة أنه لا يمكن لأي مادة أو إشعاع أن يفلت منها. وشكل اكتشاف موجات الجاذبية عام 2015 علامة بارزة في الفيزياء الفلكية، حيث أكد وجود ثقوب سوداء مندمجة ذات كتل تقارب 30 مرة كتلة الشمس.

ولا تزال الآليات المسؤولة عن تشكل هذه الثقوب السوداء موضع نقاش بين علماء الفيزياء الفلكية. تقترح بعض النظريات أنها نتيجة لتطور نجمين داخل نظام ثنائي، بينما تشير نظريات أخرى إلى أنها تحدث عندما تصطدم الثقوب السوداء في مجموعات النجوم المكتظة بالسكان. لقد قطع تعاون بوسيدون خطوات مهمة في محاكاة مجموعات النجوم الثنائية، مما أدى إلى سد الفجوة بين النظرية والملاحظة.

لقد تغلب كود POSYDON، الذي طورته فرق UNIGE وNorthwestern وUF، على القيود في النماذج السابقة باستخدام عمليات محاكاة مفصلة للتنبؤ بتطور الأنظمة الثنائية. يوفر هذا البرنامج مفتوح المصدر تنبؤات أكثر دقة من خلال النظر في الفيزياء المعقدة للنجوم الفردية والثنائية. وقد مكّن العلماء من محاكاة عشرات الملايين من أنظمة النجوم الثنائية وتقدير الخصائص الإحصائية لمصادر موجات الجاذبية الناتجة.

إن نتائج هذا البحث لها آثار مهمة على فهمنا للثقوب السوداء وأصولها. ومن خلال توسيع معرفتنا بهذه الأجرام السماوية، يمكننا اكتساب المزيد من الأفكار حول أسرار الكون.

مصادر:

– جامعة جنيف (UNIGE)

- جامعة نورث وسترن

– جامعة فلوريدا (UF)

- علم الفلك الطبيعي