أدلة جديدة تتحدى الأدوار التقليدية للجنسين في الصيد وجمع الثمار

تتحدى الأبحاث الحديثة التي أجرتها أستاذة الأنثروبولوجيا سارة لاسي من جامعة ديلاوير الاعتقاد السائد بأن الرجال كانوا صيادين والنساء كن جامعات في عصور ما قبل التاريخ. قامت لاسي وزميلتها كارا أوكوبوك من جامعة نوتردام بمراجعة الأدلة الأثرية والأدبيات من العصر الحجري القديم، ووجدتا القليل من الدعم لفكرة أن الأدوار تم تخصيصها على وجه التحديد لكل جنس. واكتشفوا أيضًا أن النساء قادرات جسديًا على الصيد وأن هناك أمثلة على المساواة بين الجنسين في الأدوات القديمة والنظام الغذائي والفن والدفن والتشريح.

يتناقض بحث لاسي وأوكوبوك بشكل مباشر مع نظرية "الرجل الصياد"، التي تم نشرها لأول مرة في عام 1968 من قبل علماء الأنثروبولوجيا ريتشارد بي لي وإيرفين ديفور. وتشير النظرية إلى أن الصيد لعب دورًا حاسمًا في تطور الإنسان وأن جميع الصيادين كانوا من الذكور. تعزو لاسي القبول الواسع لهذه النظرية إلى التحيز الجنسي، وتأمل أن تصبح النتائج التي توصلت إليها هي النهج الافتراضي للبحث المستقبلي.

واستكشف فريق البحث أيضًا الاختلافات التشريحية والفسيولوجية بين الرجال والنساء لتحديد ما إذا كانت هذه العوامل تمنع النساء من الصيد. ووجدوا أنه بينما يتمتع الرجال بميزة في الأنشطة التي تتطلب السرعة والقوة، تتمتع النساء بميزة في الأنشطة التي تتطلب التحمل. كانت كلتا المجموعتين من الأنشطة ضرورية للصيد في العصور القديمة. كما سلط الفريق الضوء على دور هرمون الاستروجين، وهو أكثر بروزا لدى النساء، في منح هذه الميزة.

يتحدى هذا البحث الجديد المعتقدات القديمة حول أدوار الجنسين في مجتمعات ما قبل التاريخ ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من الاستكشاف لحياة البشر الأوائل، وخاصة النساء. يعتقد لاسي أن فكرة المرونة والعمل المشترك في المجتمعات الصغيرة يجب أن تكون الافتراض الافتراضي عند دراسة مجتمعات ما قبل التاريخ.

مصادر:

- ساينتفيك أمريكان

- عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي

– جامعة ديلاوير

- جامعة نوتردام

- "الرجل الصياد" لريتشارد بي لي وإيرفين ديفور