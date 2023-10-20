حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

أدلة جديدة تتحدى الأدوار التقليدية للجنسين في الصيد وجمع الثمار

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 20، 2023
أدلة جديدة تتحدى الأدوار التقليدية للجنسين في الصيد وجمع الثمار

تتحدى الأبحاث الحديثة التي أجرتها أستاذة الأنثروبولوجيا سارة لاسي من جامعة ديلاوير الاعتقاد السائد بأن الرجال كانوا صيادين والنساء كن جامعات في عصور ما قبل التاريخ. قامت لاسي وزميلتها كارا أوكوبوك من جامعة نوتردام بمراجعة الأدلة الأثرية والأدبيات من العصر الحجري القديم، ووجدتا القليل من الدعم لفكرة أن الأدوار تم تخصيصها على وجه التحديد لكل جنس. واكتشفوا أيضًا أن النساء قادرات جسديًا على الصيد وأن هناك أمثلة على المساواة بين الجنسين في الأدوات القديمة والنظام الغذائي والفن والدفن والتشريح.

يتناقض بحث لاسي وأوكوبوك بشكل مباشر مع نظرية "الرجل الصياد"، التي تم نشرها لأول مرة في عام 1968 من قبل علماء الأنثروبولوجيا ريتشارد بي لي وإيرفين ديفور. وتشير النظرية إلى أن الصيد لعب دورًا حاسمًا في تطور الإنسان وأن جميع الصيادين كانوا من الذكور. تعزو لاسي القبول الواسع لهذه النظرية إلى التحيز الجنسي، وتأمل أن تصبح النتائج التي توصلت إليها هي النهج الافتراضي للبحث المستقبلي.

واستكشف فريق البحث أيضًا الاختلافات التشريحية والفسيولوجية بين الرجال والنساء لتحديد ما إذا كانت هذه العوامل تمنع النساء من الصيد. ووجدوا أنه بينما يتمتع الرجال بميزة في الأنشطة التي تتطلب السرعة والقوة، تتمتع النساء بميزة في الأنشطة التي تتطلب التحمل. كانت كلتا المجموعتين من الأنشطة ضرورية للصيد في العصور القديمة. كما سلط الفريق الضوء على دور هرمون الاستروجين، وهو أكثر بروزا لدى النساء، في منح هذه الميزة.

يتحدى هذا البحث الجديد المعتقدات القديمة حول أدوار الجنسين في مجتمعات ما قبل التاريخ ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من الاستكشاف لحياة البشر الأوائل، وخاصة النساء. يعتقد لاسي أن فكرة المرونة والعمل المشترك في المجتمعات الصغيرة يجب أن تكون الافتراض الافتراضي عند دراسة مجتمعات ما قبل التاريخ.

مصادر:

- ساينتفيك أمريكان

- عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي

– جامعة ديلاوير

- جامعة نوتردام

- "الرجل الصياد" لريتشارد بي لي وإيرفين ديفور

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

عنصر غامض موجود في نظرية سباركس الحمم القديمة للتسرب الأساسي للأرض

أكتوبر 20، 2023 روبرت أندرو
علوم

تهدف المعايير الجديدة في تشيلي إلى تقليل التلوث الضوئي وحماية السماء المظلمة

أكتوبر 20، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

يستخدم التلسكوب الراديوي العملاق Meterwave لدراسة الاضطرابات في الغلاف الأيوني للأرض

أكتوبر 20، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

أدلة جديدة تتحدى الأدوار التقليدية للجنسين في الصيد وجمع الثمار

أكتوبر 20، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

عنصر غامض موجود في نظرية سباركس الحمم القديمة للتسرب الأساسي للأرض

أكتوبر 20، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

تهدف المعايير الجديدة في تشيلي إلى تقليل التلوث الضوئي وحماية السماء المظلمة

أكتوبر 20، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

يستخدم التلسكوب الراديوي العملاق Meterwave لدراسة الاضطرابات في الغلاف الأيوني للأرض

أكتوبر 20، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات