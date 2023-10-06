اكتشف الباحثون تأثير الدوران النووي على العمليات البيولوجية

توصل علماء من الجامعة العبرية في القدس، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، إلى اكتشاف رائد حول دور الدوران النووي في العمليات البيولوجية. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة ولديه القدرة على إحداث ثورة في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، وبيولوجيا الكم، وفصل النظائر، وتكنولوجيا الرنين المغناطيسي النووي (NMR).

تقليديا، كان يعتقد أن الدوران النووي ليس له أي تأثير على الأنشطة البيولوجية. ومع ذلك، أظهرت الأبحاث الحديثة أن بعض النظائر، مثل نظائر الأكسجين المستقرة، تتصرف بشكل مختلف بسبب دورانها النووي. ركز فريق الباحثين بشكل خاص على ديناميكيات الأكسجين في البيئات اللامركزية، حيث وجدوا أن الدوران النووي يؤثر بشكل كبير على نقله.

الدراسة التي نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، لها آثار واسعة النطاق. ويمكن أن يؤدي إلى تطورات في فصل النظائر الخاضعة للرقابة، مما يسمح بعمليات أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث ثورة في تكنولوجيا الرنين المغناطيسي النووي، مما يوفر إمكانيات جديدة للتصوير الطبي وتقنيات التشخيص.

وأعرب البروفيسور يوسي بالتيل، الباحث الرئيسي، عن سعادته بأهمية هذه النتائج. وسلط الضوء على دور الدوران النووي في العمليات البيولوجية واقترح أن التلاعب به يمكن أن يؤدي إلى تطبيقات رائدة في التكنولوجيا الحيوية وبيولوجيا الكم.

وتستكشف الدراسة كذلك العلاقة بين التأثيرات الكمومية والعمليات البيولوجية. يتأثر الشكل الفريد للجزيئات الكيرالية في الكائنات الحية بميكانيكا الكم، وخاصة بخاصية تسمى الدوران. يمكن أن تتفاعل الجزيئات الكيرالية بشكل مختلف مع الجسيمات بناءً على دورانها، مما يؤدي إلى ما يعرف باسم انتقائية الدوران المستحث (CISS).

أجرى الباحثون تجارب على جزيئات الماء ذات دورات مختلفة، ووجدوا أن الدوران يؤثر على سلوك الماء في الخلايا. فهو يؤثر على سرعة دخول الماء إلى الخلايا ويسبب تفاعلات فريدة عند وجود الجزيئات اللولبية.

إن فهم الدوران والتحكم فيه يمكن أن يكون له تأثير عميق على فهمنا للعمليات البيولوجية ويمكن أن يؤدي إلى تطورات جديدة في مختلف المجالات. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث حول دور الدوران النووي في الكائنات الحية.

بشكل عام، تلقي هذه الدراسة الضوء على التأثير الكبير للدوران النووي على العمليات البيولوجية، وتحديدًا ديناميكيات الأكسجين في البيئات اللولبية. إنه يتحدى المعتقدات الراسخة ويفتح إمكانيات مثيرة للتقدم في التكنولوجيا الحيوية، وبيولوجيا الكم، وفصل النظائر، وتكنولوجيا الرنين المغناطيسي النووي.

مرجع:

- "تأثيرات الدوران النووي في العمليات البيولوجية" بقلم أوفيك فاردي، نعمة ماروداس سكلاري، يوفال كولودني، أرتيم فولوسنييف، أميجاي ساراجوفي، نير جاليلي، ستاف فيريرا، أريج غازاريان، نير يوران، هاجيت ب. أفيك، بوعز لوز، يوناتون جولدسميث، نير كيرين، شيرا يوتشيليس، إيتاي هاليفي، ميخائيل ليمشكو، ويوسي بالتيل، وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، DOI: 10.1073/pnas.2300828120

مصادر:

- الجامعة العبرية في القدس

– معهد علوم الأرض وعلوم الحياة باللغة العبرية

– معهد وايزمان