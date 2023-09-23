العلاقة بين ميكروبات الأمعاء وصحة الهيكل العظمي

تشير دراسة جديدة نشرت في مجلة Frontiers in Endocrinology إلى أن بعض ميكروبات الأمعاء قد تلعب دورًا في صحة الهيكل العظمي. يهدف هذا المجال الناشئ، والذي يشار إليه باسم "علم الأحياء المجهرية العظمية"، إلى فهم العلاقة بين ميكروبيوم الأمعاء وصحة العظام، مما قد يؤدي إلى تدخلات تعمل على تحسين كثافة العظام.

استخدمت الدراسة، التي أجراها باحثون من شركة Ancient SeniorLife العبرية ومعهد ماركوس لأبحاث الشيخوخة، بيانات من دراسة فرامنغهام للجيل الثالث ودراسة كسور هشاشة العظام لدى الرجال. ومن خلال تحليل صور عالية الدقة للذراع والساق، سعى الباحثون إلى تحديد العوامل التي يمكن تعديلها لتعزيز صحة الهيكل العظمي.

وأظهرت النتائج أن نوعين محددين من البكتيريا، Akkermansia وClostridiales bacterium DTU089، ارتبطا بتأثيرات سلبية على صحة العظام لدى كبار السن. وقد تم ربط Akkermansia سابقًا بالسمنة، في حين تم العثور على DTU089 بشكل متكرر أكثر لدى الأفراد الذين يعانون من انخفاض النشاط البدني وتناول البروتين. وهذا أمر مهم لأنه من المعروف أن تناول البروتين والنشاط البدني يؤثران على صحة الهيكل العظمي.

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على الأنماط التي تشير إلى أن بعض الميكروبات يمكن أن تؤثر على التغيرات في حجم العظام مع تقدم الأفراد في العمر. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الكائنات البكتيرية تؤثر بشكل مباشر على صحة الهيكل العظمي. ستكون هناك حاجة لدراسات مستقبلية للحصول على فهم أعمق للعلاقة بين أنواع بكتيرية محددة وسلامة الهيكل العظمي.

إذا تم تأكيدها من خلال بحث إضافي، فمن المحتمل أن تفتح هذه المعرفة الباب أمام التدخلات التي تستهدف ميكروبيوم الأمعاء لتحسين صحة العظام. على سبيل المثال، تحديد المسارات الوظيفية التي تتأثر بهذه البكتيريا قد يقدم نظرة ثاقبة للآليات الأساسية التي تؤثر على صحة الهيكل العظمي.

ساهم في هذا المعرض الاستعادي متعاونون من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، وجامعة أوريغون للصحة والعلوم، وBIDMC، ونظام مينيابوليس وبالو ألتو للرعاية الصحية، وجامعة مينيسوتا، وجامعة بيتسبرغ، وجامعة ستانفورد، وجامعة إيموري. دراسة الأتراب.

المصدر

- أوكورو، بيسي، وآخرون. (2023) دراسة من مجموعتين حول العلاقة بين الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء وكثافة العظام والهندسة المعمارية الدقيقة والقوة. الحدود في الغدد الصماء. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.