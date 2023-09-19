يقوم الفيزيائيون بتضييق نطاق البحث عن أحاديات القطب المغناطيسي باستخدام بيانات مصادم الهادرونات الكبير

لقد اشتبه الفيزيائيون منذ فترة طويلة في وجود أحاديات القطب المغناطيسي، وهي جسيمات تمتلك إما قطبًا شماليًا أو جنوبيًا دون نظيرها. في حين أنه لم يتم العثور بعد على هذه الأحاديات بعيدة المنال، إلا أن البيانات الجديدة من مصادم الهادرونات الكبير (LHC) سمحت للباحثين بتضييق نطاق الطاقة المحتمل حيث يمكن أن تتواجد أحاديات القطب المغناطيسي.

تم اقتراح مفهوم أحاديات القطب المغناطيسي في الأصل من قبل الفيزيائي بول ديراك. واقترح أن وجود أحاديات القطب المغناطيسي سيكون متسقًا مع ميكانيكا الكم ويمكن أن يفسر بعض خصائص الشحنة غير المبررة. وفقًا لنظرية ديراك، فإن أصغر شحنة مغناطيسية ممكنة لأحادي القطب الواحد هي 68.5 مرة من شحنة الإلكترون، وأحاديات القطب الأكبر هي مضاعفات ذلك.

في السبعينيات، اكتسب البحث عن أحاديات القطب المغناطيسي زخمًا، حيث أصبح اختبارًا رئيسيًا للنظريات التي تهدف إلى توحيد النسبية العامة وميكانيكا الكم. في حين ظهرت تقارير عن اكتشاف أحاديات القطب المغناطيسي في بعض الأحيان، إلا أنه تم سحبها في كثير من الأحيان أو تم الإبلاغ عن حالات خاطئة.

حدد تعاون ATLAS في CERN، باستخدام بيانات من LHC، آليتين محتملتين يمكن من خلالهما أن تؤدي الاصطدامات عالية الطاقة بين البروتونات إلى إنشاء أحاديات مغناطيسية ذات كتل تصل إلى 4 TeV. تتضمن كلتا الآليتين إطلاق فوتونات افتراضية بواسطة البروتونات. في أحد السيناريوهات، يقوم الفوتون الافتراضي بإنشاء أحادي القطب المغناطيسي من تلقاء نفسه، وفي السيناريو الآخر، يتفاعل فوتونان لإنشاء أحادي القطب. سيؤدي أي من هذين السيناريوهين إلى استعادة التناظر المزدوج الكهربائي والمغناطيسي المكسور في معادلات ماكسويل.

يبحث ATLAS عن أدلة على وجود أحاديات القطب المغناطيسي من خلال البحث عن رواسب الشحنات على كاشفها. وبما أن أحادي القطب يحمل شحنة أكبر بكثير من شحنة الإلكترون، فيجب أن تتميز رواسبه عن تلك الموجودة في الجسيمات دون الذرية الأخرى.

على الرغم من أن ATLAS لم تعثر بعد على دليل مباشر على وجود أحاديات القطب المغناطيسي، إلا أن تحليلها لبيانات LHC من 2015 إلى 2018 سمح لها بتضييق نطاق الكتل المحتملة ومعدل الإنتاج لأصغر أحاديات القطب بمعامل ثلاثة.

على الرغم من أن الأمر قد يبدو وكأنه مسعى لا نهاية له، إلا أن مجتمع الفيزياء يؤمن بأهمية العثور على أحاديات القطب المغناطيسي. لن يؤدي اكتشافهم إلى التحقق من صحة النظريات التي تتنبأ بوجودهم فحسب، بل يمكن لكتلة هذه الأحاديات أيضًا أن تفرق بين النظريات المتنافسة.

تم تقديم الورقة البحثية التي تناقش هذه النتائج إلى مجلة فيزياء الطاقة العالية وهي متاحة كنسخة أولية على موقع ArXiv.org.

مصادر:

- Phys.org

– CERN (تعاون أطلس)

– مجلة فيزياء الطاقة العالية (طبعة أولية)