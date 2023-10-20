تجربة NA64 تكشف طفرة في البحث عن المادة المظلمة

تخطو تجربة NA64 في CERN خطوات كبيرة في البحث عن المادة المظلمة، خاصة ضمن نماذج المادة المظلمة الحرارية التي تتضمن جسيمات دون GeV. في منشور حديث في APS Physical Review Letters، كشفت التجربة عن اكتشاف رائد: تحديد التفاعل الذي يتوسطه الفوتون المظلم بعيد المنال A0.

وتبقى المادة المظلمة، وهي كيان غير مرئي يشكل جزءا كبيرا من كتلة الكون، لغزا غامضا في مجال العلوم. ظهرت نماذج المادة المظلمة الحرارية، وخاصة تلك التي تحتوي على جسيمات أقل من GeV، كمرشحات مقنعة في السعي لكشف هذا اللغز.

وفقًا لهذه النماذج، كانت المادة المظلمة والمادة العادية في حالة توازن حراري، وتتعادلان بشكل متبادل بمعدلات متساوية. ومع ذلك، مع توسع الكون وتبريده، اختل هذا التوازن، تاركًا وراءه بقايا من كثافة المادة المظلمة. لفهم هذا الوضع بشكل أفضل، هناك حاجة إلى شكل جديد من التفاعل الذي يربط المادة المظلمة وجسيمات النموذج القياسي.

في قلب هذا التفاعل يكمن الفوتون المظلم A0، الذي يعمل كوسيط بين المادة المظلمة χ والمادة العادية. يعتمد التفاعل على مصطلح الخلط الحركي (ϵ/2)F0μνFμν، حيث يمثل Fμν وF0μν موترات الإجهاد لحقول الفوتون والفوتون الداكن، وتمثل ϵ قوة الخلط.

يتمتع الفوتون الداكن A0، المرتبط بمجموعة قياس UD(1) المكسورة تلقائيًا، بقوة اقتران داكنة eD. يتم التعبير عن هذا الاقتران كـ Lint = -eDA0μJμD، حيث يمثل JD تيار المادة المظلمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصطلح الخلط يولد تفاعل Lint = ϵeA0μJμem بين A0 والتيار الكهرومغناطيسي Jμem، حيث يمثل e الاقتران الكهرومغناطيسي.

يعد فهم هذه الروابط المعقدة أمرًا بالغ الأهمية لأنها تشكل الأساس لكشف أسرار المادة المظلمة وتفاعلها مع النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات.

للتنقل في تعقيدات نماذج المادة المظلمة الحرارية والفرميونية، يجب على الباحثين دراسة مساحة المعلمة بدقة. يستلزم هذا استكشاف الوجود المتوقع لجسيمات تحت GeV χ، والتي يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة: جسيمات عددية، أو ماجورانا، أو جسيمات ديراك الزائفة، جميعها مقترنة بالفوتون المظلم A0.

يعد تحديد قيم المعلمات التي تحدد المقطع العرضي للإبادة، وكثافة المادة المظلمة المتبقية، وقوة الاقتران المظلمة αD أمرًا ضروريًا في هذا الاستكشاف. توفر هذه المعلمات نظرة ثاقبة للتفاعل بين خلط الفوتون المظلم ϵ والاقتران αD، مما يسلط الضوء على طبيعة المادة المظلمة.

تعد تجربة NA64 في CERN في طليعة البحث عن المادة المظلمة دون GeV. ومن خلال الاصطدامات بين 100 إلكترون GeV وهدف نشط، تهدف هذه التجربة إلى كشف أسرار المادة المظلمة تحت GeV. يشتمل الإعداد التجريبي على عدادات وميض، ومطياف مغناطيسي، ومسعرات حرارية، وأجهزة كشف مختلفة مصممة لتحديد وتوصيف الجسيمات.

يعد مقياس الطيف المغناطيسي مكونًا رئيسيًا يسمح بإعادة البناء الدقيق لزخم الإلكترون الوارد بدقة مذهلة تبلغ 1%. بالاشتراك مع أجهزة الكشف مثل Micromegas وغرف أنبوب القش، توفر التجربة فهمًا شاملاً لتفاعلات الجسيمات.

ومع ذلك، فإن السعي وراء المادة المظلمة دون مستوى GeV يأتي مصحوبًا بالتحديات، خاصة في التعامل مع الإشارات الخلفية التي يمكن أن تحجب الاكتشافات المرغوبة. تتضمن هذه المصادر الخلفية خسائر الديميون، واضمحلالات μ، وπ، وK، والهروب من المحايدين، واختراق الهادرونات المحايدة. ويستخدم الباحثون تقنيات مبتكرة للتخفيف من هذه الإشارات الخلفية، وذلك باستخدام معايير الاختيار المدعومة بعمليات المحاكاة وتحليل البيانات لتحديد الإشارات غير المرغوب فيها ورفضها.

يلعب التحليل الإحصائي دورًا حيويًا في السعي لفهم المادة المظلمة. من خلال التقنيات المتقدمة، حدد الباحثون الحدود العليا لقوة الخلط ϵ، مما أدى إلى تسليط الضوء على رؤى قيمة. حددت نتائج تجربة NA64 حدود استبعاد مستوى الثقة بنسبة 90% لـ ϵ، مما يكشف عن العلاقة المعقدة بين ϵ والكتلة A0. هذه النتائج لديها القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للمادة المظلمة، وفتح آفاق جديدة للاستكشاف والبحث.

تمتد آثار نتائج تجربة NA64 إلى ما هو أبعد من المختبر، مما يوفر قيودًا على نماذج المادة المظلمة الحرارية. توفر مستويات المعلمات لجسيمات المادة المظلمة منخفضة الكتلة (y; mχ) و(αD; mχ) نظرة ثاقبة للتحديات التي تواجهها بعض سيناريوهات المادة المظلمة وتحفز على مزيد من الاستكشاف.

مع كل اختراق، نقترب أكثر من حل لغز المادة المظلمة واكتساب فهم أعمق للكون.

المصدر

- أندريف، يو.إم. وآخرون. (2023) "البحث عن المادة المظلمة الخفيفة باستخدام NA64 في CERN"، رسائل المراجعة الفيزيائية، 131(16). دوى:10.1103/physrevlett.131.161801.