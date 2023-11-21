رؤى جديدة في البحث عن المادة المظلمة: استكشاف الفوتونات المظلمة في مصادم الهادرونات الكبير

يعد البحث عن جسيمات المادة المظلمة مجالًا رائعًا للدراسة، حيث يستكشف العلماء طرقًا مختلفة لكشف أسرار المادة المراوغة. ظهرت استراتيجيتان رئيسيتان في هذا المسعى، توفر كل منهما رؤى فريدة حول طبيعة المادة المظلمة. تتضمن الطريقة الأولى مراقبة الجسيمات التي تتحلل بشكل طبيعي أثناء مرورها. وقد لعبت مراصد النيوترينو مثل آيس كيوب دورًا فعالًا في هذا النهج، ومع ذلك لم يتم الكشف عن أي نتائج مهمة حتى الآن. يتضمن النهج الثاني تصادم الجسيمات معًا داخل مسرع الجسيمات، مثل مصادم الهادرونات الكبير الشهير (LHC) في CERN.

يسعى مشروع CERN الأخير إلى تسليط الضوء على وجود جسيمات المادة المظلمة من خلال التحقيق في عالم الفوتونات المظلمة المثير للاهتمام. هذه الجسيمات الافتراضية هي جزء من نظريات معممة تتوسع في النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات. يشير هذا المفهوم إلى أنه إذا تفاعلت المادة المظلمة مع نفسها، فيجب أن تمتلك بوزونات حاملة للقوة مماثلة للفوتونات في القوة الكهرومغناطيسية والغلوونات في القوة القوية. تُعرف حاملات القوة المقترحة للمادة المظلمة بالفوتونات المظلمة.

في النموذج التقليدي لفيزياء الجسيمات، ترتبط الفوتونات بالقوة الكهرومغناطيسية وتلعب دورًا رئيسيًا في عمليات مثل الاضمحلال الإشعاعي. وبالمثل، من المتوقع أن تؤثر الفوتونات المظلمة على اضمحلال جسيمات معينة، مثل الميونات، وتؤثر على عزمها المغناطيسي. حتى أن دراسة حديثة ألمحت إلى التأثيرات المحتملة للفوتونات المظلمة على العزم المغناطيسي للميونات.

تمثل الجولة الثالثة الجارية لتجربة Compact Muon Solenoid (CMS) في LHC أحدث المساعي في البحث عن أدلة على الفوتونات المظلمة. تركز الدراسة على اكتشاف ظاهرة تسمى "الميونات النازحة"، حيث يتم ملاحظة الميونات الناشئة من المنطقة المجاورة العامة لاصطدام الجسيمات عالية الطاقة بدلاً من نقطة الاصطدام الدقيقة. يمكن أن تُعزى هذه الظاهرة الغريبة إلى الفوتونات المظلمة غير القابلة للاكتشاف والتي تم توليدها أثناء الاصطدام الأولي، والتي تتحلل لاحقًا إلى ميونات يمكن اكتشافها.

ومع ذلك، فإن النتائج الأولية من هذه الجولة لم تكشف عن أي حالات للميونات النازحة، مما يشير إلى عدم وجود فوتونات داكنة حتى الآن. وعلى الرغم من أن المزيد من الملاحظات قد تؤدي إلى نتائج مختلفة، إلا أن هذه النتائج ستفرض قيودًا إضافية على الوجود المحتمل للفوتونات المظلمة. هذا النمط من الأدلة غير المباشرة على استمرار المادة المظلمة بينما يظل الدليل المباشر بعيد المنال، كان موضوعًا متكررًا في هذا المجال.

بينما يواصل العلماء سعيهم الدؤوب لحل ألغاز المادة المظلمة، فإن دراسات مثل هذه التي أجريت في LHC توفر الأمل في الكشف عن أدلة إضافية. في حين أن الدليل المباشر على المادة المظلمة قد يكون بعيد المنال في الوقت الحاضر، فإن استكشاف الفوتونات المظلمة وغيرها من السبل يظل حاسما لتعميق فهمنا لهذا الكيان الكوني الغامض.

أسئلة وأجوبة

ما هي الفوتونات المظلمة؟

الفوتونات المظلمة هي جسيمات افتراضية تعمل كحاملات قوة محتملة للتفاعلات داخل المادة المظلمة. على غرار الفوتونات في القوة الكهرومغناطيسية والغلوونات في القوة القوية، يُفترض أن الفوتونات المظلمة لتسهيل تفاعل جسيمات المادة المظلمة مع بعضها البعض.

ما هو الغرض من التشغيل الأخير لمصادم الهادرونات الكبير؟

تهدف الجولة الثالثة من تجربة الملف اللولبي للميون المضغوط (CMS) في مصادم الهادرونات الكبير إلى التحقق من وجود الفوتونات المظلمة من خلال البحث عن الميونات النازحة. الميونات النازحة هي الميونات التي تنشأ بالقرب من اصطدام جسيمات عالية الطاقة ولكن ليس مباشرة من الاصطدام نفسه. يمكن أن تكون هذه الظاهرة مؤشرا على وجود فوتونات داكنة غير قابلة للاكتشاف تم توليدها أثناء الاصطدام.

ما هي النتائج الأولية لآخر جولة؟

لم تجد البيانات الأولية من التشغيل الحالي لتجربة CMS أي دليل على وجود ميونات نازحة أو فوتونات داكنة. ومع ذلك، فإن المزيد من الملاحظات والتحليلات قد تؤدي إلى نتائج مختلفة وربما توفر رؤى جديدة حول طبيعة المادة المظلمة.