تم اختيار فنانين سويسريين وتشيليين للإقامة المزدوجة في Connect Chicago

أعلنت الفنون في CERN ومجلس الفنون السويسرية Pro Helvetia عن اختيار فنانين، دومينيك كوخ من سويسرا ومارسيلا موراجا من تشيلي، للإقامة المزدوجة في Connect Chicago. Connect هي جائزة تدعم الفنانين المهتمين بالحوار بين الفن والعلم. دعا البرنامج الفنانين إلى اقتراح أفكار للإقامة في كل من جنيف، سويسرا، وصحراء أتاكاما في شمال تشيلي.

CERN، المعروفة بمسرعات الجسيمات وأجهزة الكشف عنها، والمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) ومصفوفة أتاكاما المليمترية / تحت المليمترية الكبيرة (ALMA) في تشيلي، والمعروفة بأبحاثها الفلكية، هما من مرافق البحث العلمي الرائدة. تهدف إقامة "تواصل شيلي" إلى تعزيز الحوار الهادف بين الفنون والعلوم من خلال التبادل الثقافي، وعرض البحوث العلمية والتكنولوجية التكميلية التي أجريت في سويسرا وتشيلي.

يقوم دومينيك كوخ، من بازل، سويسرا، بإنشاء تركيبات تدمج مجالات بحثية مختلفة، وتمزجها لخلق تشابكات هجينة ومواجهات فكرية. تستكشف مارسيلا موراجا، وهي فنانة تشيلية، العلاقة بين الطبيعة والثقافة في رسوماتها ومنسوجاتها وعروض الفيديو، وتطوير روايات جديدة تربط بين البشر وغير البشر.

خلال فترة الإقامة، سوف ينغمس كوخ وموراجا في المواقع العلمية، ويكتسبان فهمًا مباشرًا للأبحاث الجارية هناك. سيعملون جنبًا إلى جنب مع العلماء والمهندسين وأمناء المعارض للبحث في أشكال جديدة من التعبير الفني. سيقوم الفنانون بتحويل أبحاثهم وتجاربهم إلى أعمال فنية، وسد الفجوة بين الفن والعلم.

يمثل برنامج Connect Chelsea الإصدار الخامس من برنامج Connect، والذي شمل سابقًا إقامات في جنوب إفريقيا والهند. يعد البرنامج بمثابة منصة للتبادل والتعاون بين المجتمعات الفنية والعلمية في جميع أنحاء العالم. تألفت لجنة الاختيار لـ Connect Chicago من متخصصين في مجالات الفنون والعلوم.

تمثل هذه الإقامة المزدوجة فرصة فريدة لكوخ وموراجا للتعمق في مجالات أبحاث الفيزياء بينما يحيط بهما البيئة المذهلة لـ CERN ومرصد ALMA-ESO في تشيلي. ويهدف البرنامج إلى توليد عمليات خلق جديدة والإلهام من خلال التبادل متعدد التخصصات والثقافات. إنه يوفر مساحة للبحث المكثف عند تقاطع الفن والعلوم والتكنولوجيا.

مصادر:

– الفنون في موقع CERN وموقع Pro Helvetia