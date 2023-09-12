تزجيج مجموعة الشاي الخزفية: كيف يؤثر على محتوى الكاتشين في الشاي

تم استهلاك الشاي لخصائصه الطبية ونكهته المميزة منذ العصور القديمة. تنبع شعبيتها من وجود مركبات الفلافونويد والبوليفينول، والتي تساهم في خصائصها المضادة للأكسدة والفوائد الصحية المحتملة. يتضمن تخمير الشاي استخلاص هذه المركبات من أوراق الشاي، وهي عملية يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك درجة حرارة الماء، ووقت التخمير، وحتى المواد المستخدمة في أوعية إعداد الشاي.

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد ناغويا للتكنولوجيا (NITech) في اليابان الضوء على دور التزجيج على أطقم الشاي الخزفية في الاحتفاظ بمركبات فلافونويد الكاتشين. درست الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific Reports، تأثير أربعة مواد زجاجية تجارية مختلفة شائعة الاستخدام في أطقم الشاي اليابانية - أوريبي، وناماكو، وإيرابو، وتومي - على محتوى الكاتيكين، وهو الفلافونويد الأكثر وفرة في الشاي الأخضر.

تتكون الطلاءات الزجاجية لأطقم الشاي الخزفية في المقام الأول من معادن الفلسبار، مثل السيليكون والألومنيوم والصوديوم وأكاسيد الكالسيوم، ولكنها تحتوي أيضًا على أنواع مميزة من أكسيد المعادن التي تمنحها مظهرًا وملمسًا فريدًا. على سبيل المثال، يحتوي طلاء أوريبي على أكاسيد النحاس (Cu)، مما يؤدي إلى لون أخضر نابض بالحياة، بينما يحتوي طلاء ناماكو على أكاسيد الكوبالت (Co) للحصول على مظهر أزرق داكن.

ووجدت الدراسة أن الطلاء الزجاجي على أطقم الشاي يقلل بشكل كبير من كمية الكاتيكين في الشاي عن طريق أكسدتها، وتغيير نكهة الشاي ورائحته وفوائده الصحية. يختلف مدى تغير اللون وانخفاض تركيز الكاتشين اعتمادًا على نوع التزجيج المستخدم. تشكل عملية أكسدة الكاتيكين ثيروبيجينات بنية اللون وثيفلافين برتقالي محمر وأصباغ أكسيده.

وأوضح الباحثون أن أنواع الأكسيد المعدني الموجودة في مساحيق التزجيج تعمل كمحفزات، مما يعزز أكسدة جزيئات الكاتشين. يمكن لعملية الأكسدة هذه تحويل الشاي الأخضر المخمر مع مجموعات معينة من الشاي الخزفي إلى شاي أسود غني بالثيروبيجينات والثيفلافين.

تؤكد هذه الدراسة على أن اختيار مواد التزجيج المستخدمة في أطقم الشاي الخزفية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تركيز المركبات المفيدة، مثل الكاتيكين، في الشاي. إن فهم كيفية تأثير الزجاج على تحلل الكاتيكين يوفر معلومات قيمة لتطوير المواد الوظيفية وله آثار على شرب الشاي بانتظام وصحة الإنسان على المدى الطويل.

المصدر: معهد ناغويا للتكنولوجيا