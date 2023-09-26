تقدم شركة Cerabyte ذاكرة فيلم سيراميكية عالية الكثافة في 2023 SDC

في إعلان حديث، كشفت شركة Cerabyte الألمانية الناشئة عن ذاكرة الفيلم الخزفية الرائعة في مؤتمر مطوري التخزين SNIA (SDC) لعام 2023. تستخدم هذه التقنية المبتكرة طبقات خزفية بسمك 50-100 ذرة لتخزين البيانات. على غرار رموز QR، يقوم شعاع الليزر أو شعاع الجسيمات بإنشاء مصفوفة بيانات، والتي يمكن قراءتها باستخدام تقنيات التصوير المجهري عالي الدقة أو الفحص المجهري لشعاع الإلكترون.

وتتميز CeraMemory، كما تسميها الشركة، بقدرات متانة مذهلة، مع القدرة على الاحتفاظ بالبيانات لأكثر من 5,000 عام. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الذاكرة الخزفية مقاومة للبيئات المسببة للتآكل والحمضية والمشعة واضطراب النبض الكهرومغناطيسي (EMP). يمكنه تحمل درجات حرارة تتراوح من -273 درجة مئوية إلى 300 درجة مئوية.

تحتوي الخرطوشة التي تحتوي على صفائح مطلية بطبقات من السيراميك على CeraMemory، مما يوفر معدلات بيانات تبلغ جيجابايت/ثانية. ويخطط متغير آخر يسمى CeraTape لاستخدام ركيزة مرنة بسمك 5 ميكرون مع طبقة سيراميك بسمك 10 نانومتر، مما يوفر كثافات غير عادية تبلغ تيرابايت / سم مربع ويقلل التكلفة الإجمالية لملكية تخزين مركز البيانات (TCO) بنسبة 75٪.

تشمل خارطة طريق تكنولوجيا Cerabyte قابلية التوسع في أحجام البتات، التي تتراوح من 100 نانومتر إلى 3 نانومتر. بحلول عام 2030-2035، ستمكن الكثافة المتوقعة البالغة تيرابايت/سم مربع من كثافات تخزين رفوف مراكز البيانات بين 10 بيتابايت و100 بيتابايت مع الألواح، و1EB مذهلة مع سيراتاب.

ومن المثير للاهتمام أن ذاكرة الفيلم الخزفي الخاصة بشركة Cerabyte تختلف عن الأقراص الضوئية M-Disc الخاصة بشركة Millenniata. أقراص ميلينياتا، التي كانت موجودة منذ عدة سنوات، تستخدم أيضًا مواد خزفية لتخزين البيانات وتفتخر بعمر أرشيفي يصل إلى 1,000 عام. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي تطورات حديثة فيما يتعلق بتكنولوجيا Millenniata.

ومن الجدير بالذكر أن الباحثين في جامعة مينيسوتا، بالتعاون مع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، قد قطعوا خطوات كبيرة في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات السبينية. توفر الإلكترونيات السبينية، التي تعتمد على دوران الإلكترون بدلاً من التيار، إمكانية معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

قام فريق جامعة مينيسوتا، بقيادة البروفيسور جينغ بينغ وانغ، بتطوير شبه معدني طوبولوجي بواسطة المنشطات المغناطيسية، وتحديدًا باستخدام الحديد، في عازل طوبولوجي ضعيف. يعمل هذا المعدن الطوبولوجي Pt3Sn المتناثر كشبه معدن موصل عندما يتم تطبيق مجال مغناطيسي في مستوى الفيلم، مما يُظهر انخفاض المقاومة الطولية. تم نشر عمل الفريق في مقالة نشرتها مجلة Nature Communications.

يمكن لهذا التقدم في علم المواد أن يتيح تطوير أجهزة عزم الدوران المداري (SOT) للذاكرة، مثل MRAM، بالإضافة إلى تطبيقات المعالجة المعتمدة على الدوران. يعتقد الباحثون أن هذا يمكن أن يؤدي إلى إنشاء أجهزة SOT MRAM أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومتوافقة مع الصناعة وأجهزة منطقية قائمة على الدوران. بالإضافة إلى ذلك، يقترحون أن عملية تصنيع Pt3Sn أقل تعقيدًا مقارنة بالمواد الطوبولوجية الأخرى ويمكن دمجها مع معالجة CMOS التقليدية.

بشكل عام، يُظهر تقديم Cerabyte لذاكرة الأفلام الخزفية عالية الكثافة في SDC لعام 2023، جنبًا إلى جنب مع تطورات جامعة مينيسوتا في أشباه المعادن الطوبولوجية، المستقبل الواعد للذاكرة القائمة على الدوران ومشهد الأجهزة المنطقية.

التعاريف:

– ذاكرة الفيلم الخزفية: تقنية تستخدم طبقات سيراميكية رقيقة لتخزين البيانات.

- الأجهزة السبينترونية: الأجهزة التي تعتمد على دوران الإلكترون بدلاً من التيار لنقل البيانات ومعالجتها، مما يوفر معالجة أسرع وأكثر كفاءة للبيانات.

– MRAM: ذاكرة الوصول العشوائي المغناطيسية، وهي نوع من الذاكرة غير المتطايرة التي تحتفظ بحالات الذاكرة حتى عند فصل الطاقة.

– شبه المعدن الطوبولوجي: مادة تظهر سلوكًا معدنيًا وعازلًا في وقت واحد.

- أجهزة عزم الدوران المداري (SOT): الأجهزة التي تستخدم عزم الدوران الناتج عن التفاعل بين دوران الإلكترون ومداره لمعالجة الحالات المغناطيسية.

- معالجة CMOS: المعالجة التكميلية لأكسيد المعادن وأشباه الموصلات، وهي تقنية تستخدم في تصنيع الدوائر المتكاملة.

مصادر:

- سيرابايت: مقدمة لخرطوشة سيرابايت باستخدام طبقات خزفية بسمك 50-100 ذرة لتخزين البيانات. معدلات البيانات هي جيجابايت/ثانية. تشتمل خارطة الطريق المستقبلية على CeraTape بطبقة سيراميك بسمك 10 نانومتر لكثافات تيرابايت/سم مربع، وتستخدم خرائط الطريق المستقبلية ذات الكثافة العالية أوراقًا.

– باحثون في جامعة مينيسوتا بالتعاون مع فريق من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST): طوروا شبه معدن طوبولوجي بواسطة المنشطات المغناطيسية. تُظهر المادة مقاومة طولية منخفضة عند تطبيق مجال مغناطيسي، مما يجعلها شبه معدنية موصلة.

– اتصالات الطبيعة: منشور يناقش أبحاث جامعة مينيسوتا حول أشباه المعادن الطوبولوجية.

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