النجم المركزي في سديم كوكبي يلقي الضوء على حياته

ملخص:

قام فريق بحث دولي بقيادة البروفيسور كلاوس فيرنر بدراسة نجم مركزي لسديم كوكبي يقع في عنقود نجمي مفتوح. وتمكنوا من تحديد الكتلة التي فقدها النجم المركزي خلال حياته، مما سلط الضوء على تطور النجوم. ونشرت الدراسة في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية.

العناقيد النجمية المفتوحة هي مجموعات من النجوم التي تشكلت في وقت واحد من سحابة كثيفة من الغاز والغبار. النجوم في هذه العناقيد لها نفس العمر ولكنها تختلف في الكتلة. كلما كان النجم أكثر ضخامة، كلما كان استهلاكه لوقوده النووي أسرع ويتطور إلى قزم أبيض. استخدم الباحثون العناقيد النجمية كمختبر لقياس مدى موثوقية نظريات تطور النجوم.

إحدى نقاط عدم اليقين في نظرية تطور النجوم هي مقدار المادة التي يخسرها النجم خلال حياته. إن فقدان الكتلة كبير، حيث تفقد النجوم مثل شمسنا حوالي نصف كتلتها بحلول الوقت الذي تصبح فيه أقزامًا بيضاء. تُعرف العلاقة بين كتلة ولادة النجم وكتلته وقت موته كقزم أبيض بعلاقة الكتلة الأولية والنهائية.

وقام الفريق البحثي بدراسة النجم المركزي في العنقود النجمي ميسييه 37 وحدد كتلته بـ 0.85 كتلة شمسية، مما يشير إلى أنه فقد 70% من مادته خلال حياته. كما كان للنجم تركيبة كيميائية خاصة، تشير إلى حدث غير عادي في ماضيه القريب.

يعد هذا التحديد الدقيق لعلاقة الكتلة الأولية والنهائية أمرًا أساسيًا في الفيزياء الفلكية لأنه يحدد المرحلة النهائية من تطور النجم، سواء أصبح قزمًا أبيض، أو نجمًا نيوترونيًا في انفجار سوبر نوفا، أو ثقبًا أسود. بالإضافة إلى ذلك، تساهم المادة المقذوفة من النجوم في التطور الكيميائي للمجرات والكون بأكمله.

المصدر: جامعة توبنغن