فك تشفير تحلل البروتين: نظرة ثاقبة على وظيفة Ubiquitin Ligase

لقد قطع الباحثون خطوات كبيرة في فهم العملية المعقدة لتحلل البروتين من خلال الجمع بين الفحص المجهري الإلكتروني بالتبريد (cryo-EM) وتقنيات التعلم العميق. تسلط هذه الدراسة المتقدمة الضوء على وظيفة إنزيم اليوبيكويتين الرئيسي، مما يوفر رؤى قيمة حول أمراض مثل السرطان.

يعد تدهور البروتين عملية أساسية للحفاظ على التوازن الخلوي. وهو ينطوي على التحلل المستهدف وإعادة تدوير البروتينات غير المرغوب فيها، مما يؤثر على الأنشطة الخلوية مثل تنظيم دورة الخلية، وموت الخلايا، والاستجابة المناعية. في قلب هذه العملية يوجد البروتيزوم، وهو مركز إعادة التدوير الخلوي. تحمل البروتينات المميزة للتحلل علامة جزيئية مكونة من سلسلة من جزيئات اليوبيكويتين، والتي ترتبط بواسطة إنزيمات تسمى روابط اليوبيكويتين.

لقد كانت دراسة عملية polyubiquitination صعبة تاريخياً بسبب طبيعتها السريعة والمعقدة. للتغلب على هذه العقبة، قام علماء من مركز فيينا الحيوي وكلية الطب بجامعة نورث كارولينا بدمج تقنية cryo-EM مع خوارزميات التعلم العميق. سمح لهم هذا النهج المبتكر بالتقاط عملية تعدد التواجد خطوة بخطوة وتصور التفاعلات الجزيئية المعقدة المعنية.

ركز الباحثون على مركب تعزيز الطور/السيكلوزوم (APC/C)، وهو إنزيم يوبيكويتين يلعب دورًا حاسمًا في دورة الخلية. لقد تمكنوا من كشف آليات كيفية ربط APC/C بإشارات اليوبيكويتين، والتي لم تكن معروفة من قبل. وباستخدام الشبكات العصبية، أعادوا بناء الحركات الديناميكية لـ APC/C أثناء عملية تعدد التوضع، مما حقق لأول مرة في أبحاث تحلل البروتين.

كان التعاون هو المفتاح لنجاح هذه الدراسة، حيث ساهم باحثون من فرق مختلفة في تطوير البرمجيات والتحقق من صحة النتائج. وتمتد أهمية هذا البحث إلى ما هو أبعد من تأثيره المباشر، مما يمهد الطريق لإجراء تحقيقات مستقبلية في تنظيم روابط اليوبيكويتين الأخرى. وفي نهاية المطاف، ستعمل هذه الأفكار على تعميق فهمنا لاستقلاب البروتين وآثاره على صحة الإنسان والأمراض، بما في ذلك السرطان.

المصدر

- "تحليل البرد-EM (TR-EM) الذي تم حله بالوقت لتعدد تواجد الركيزة بواسطة مركب/سيكلوسوم (APC/C) المعزز لطور الصعود RING E3" بقلم تاتيانا بودروج وآخرون، البيولوجيا الهيكلية والجزيئية الطبيعية. دوى: 10.1038/s41594-023-01105-5