نتائج جديدة على cFos و 53BP1 الخلايا المناعية في الحصين

قطع الباحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم (OHSU) خطوات كبيرة في فهم دور cFos والخلايا المناعية 53BP1 في الحصين. تم استخدام نموذج فأر بديل مستهدف للتحقيق في آثار تكييف الخوف على هذه الخلايا في مختلف الفئات العمرية والأجناس.

أظهرت الدراسات السابقة أن cFos، وهو علامة على نشاط الخلايا العصبية، يمكن تحفيزه استجابة لتكييف الخوف. ومع ذلك، فقد وجدت أحدث الأبحاث اختلافًا بين الجنسين في تنشيط برنامج cFos. أظهرت إناث الفئران الشابة زيادة عابرة في الخلايا المناعية لمركب cFos بعد تكييف الخوف، في حين لم تظهر الفئران الذكور الشابة نفس الاستجابة.

ومن المثير للاهتمام أن فئران الإناث والذكور في منتصف العمر التي تحمل الشكل E2 من جين صميم البروتين الشحمي E4 (apoE) حافظت على الزيادة العابرة في الخلايا المناعية لـ cFos، في حين أن الفئران التي لديها الشكلين E3 وE4 لم تفعل ذلك. يشير هذا إلى أن وجود أليل E2 قد يمنح تأثيرًا وقائيًا ضد الانخفاض المرتبط بالعمر في تنشيط cFos.

في المقابل، لم تكن هناك اختلافات تم الكشف عنها في الخلايا المناعية 53BP1 بين المجموعات المختلفة. 53BP1 هو علامة للاستجابة لأضرار الحمض النووي وعمليات الإصلاح.

هذه النتائج لها آثار مهمة لفهم الآليات الجزيئية الكامنة وراء تكييف الخوف والتغيرات المرتبطة بالعمر في نشاط الخلايا العصبية. تسلط الاختلافات الخاصة بالجنس والأليل في تنشيط cFos الضوء على التفاعل المعقد بين العوامل الوراثية والعمر والوظيفة العصبية.

كانت المرافق الأساسية للفحص المجهري في OHSU مفيدة في التقاط صور تمثيلية للخلايا المناعية cFos و53BP1 في منطقة CA1 في الحصين. توفر هذه الصور دليلاً مرئيًا قيمًا على الاختلافات التي لوحظت في الدراسة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح الآليات الأساسية والآثار العلاجية المحتملة لهذه النتائج بشكل كامل. ومن خلال الكشف عن الروابط المعقدة بين العوامل الوراثية ونشاط الخلايا العصبية، يستطيع العلماء تمهيد الطريق لأساليب جديدة في الوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وعلاجه.