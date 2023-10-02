حجرة مكتشفة حديثًا في الخلايا: الحصري

اكتشف الباحثون في ETH Zurich مؤخرًا حجرة غير معروفة سابقًا داخل خلايا الثدييات تسمى exclusome. تتكون هذه الحجرة من حلقات الحمض النووي المعروفة باسم البلازميدات وتقع في بلازما الخلية، وهو أمر غير معتاد لأن معظم الحمض النووي في الخلايا حقيقية النواة محفوظ في النواة. ونشرت نتائج هذا الاكتشاف في مجلة البيولوجيا الجزيئية للخلية.

يمكن أن تنشأ البلازميدات الموجودة في الجسم الحصري من مصادر خارجية والتيلوميرات، وهي الأطراف المغطاة للكروموسومات. في بعض الخلايا السرطانية، غالبًا ما تتشكل حلقات التيلومير عن طريق ربط أجزاء الحمض النووي هذه معًا. ومع ذلك، تفتقر هذه الحلقات إلى المخططات اللازمة لإنتاج البروتين. أثبت الباحثون في ETH Zurich أن نواة الخلية تزيل بشكل انتقائي حلقات الحمض النووي هذه، إلى جانب البلازميدات من المصادر الخارجية، وترسبها في بلازما الخلية. تساعد هذه العملية الخلايا على التمييز بين الحمض النووي الخاص بها والذي لا يزال ضروريًا والحمض النووي الأجنبي الذي لم يعد مطلوبًا.

إحدى الوظائف المحتملة للاستثناء هو دوره في الذاكرة المناعية الخلوية. لقد كان الباحثون يدرسون بروتينًا محددًا يرتبط بالحمض النووي، بما في ذلك حلقات الحمض النووي. قد يؤدي هذا البروتين إلى إطلاق سلسلة من الإشارات التي تحث الخلايا على إطلاق مواد مرسلة التهابية، مما يشير إلى وجود العامل الممرض. قد يشارك الجسم الاستثناءي في هذه العملية ويديم الوهم بوجود عدوى مستمرة، مما يؤدي إلى استجابات مناعية ذاتية مثل الذئبة الحمامية الجهازية.

وتعتقد روث كروشفسكي، الباحثة الرئيسية، أن الاستبعاد هو من بقايا التطور المبكر. نشأت الخلايا حقيقية النواة من اندماج البكتيريا مع العتائق، وكان الحمض النووي ذو الشكل الدائري لهذه الكائنات بحاجة إلى الحماية. يعمل الجسم الحصري كشكل بدائي لنواة الخلية، مع بنية غلاف أبسط مقارنة بالغلاف النووي. لا تزال أسباب احتواء البلازميدات في هذا الغلاف غير الكامل مجهولة.

سوف تركز الأبحاث الإضافية على دراسة التغيرات في DNA البلازميد والآليات المسؤولة عن ترسيب البلازميدات في الجسم الحصري. تفتح هذه العضية المكتشفة حديثًا العديد من الألغاز التي يهدف الباحثون إلى كشفها، وتسليط الضوء على التعقيدات الرائعة للأجزاء الخلوية.

المصدر: ETH Zurich