نطاق السفر الشمسي Celestron EclipSmart 50: تلسكوب شمسي محمول ومريح

إن Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 هو تلسكوب شمسي مصمم للاستخدام العرضي والعادي. توفر تكبيرًا يصل إلى 18x، مما يجعلها مثالية لمراقبة البقع الشمسية. يأتي التلسكوب مزودًا بفلتر شمسي دائم، مما يضمن سلامة المراقبين ويلغي الحاجة إلى ملحقات إضافية. تم تصميمه خصيصًا للسفر، مع حامل ثلاثي القوائم خفيف الوزن وحقيبة ظهر صغيرة متضمنة في المجموعة.

يتميز التلسكوب بفتحة 2 بوصة/50 مم، وطول بؤري 4 بوصة/360 مم، ونسبة بؤرية f/7.2. يتوافق الفلتر الشمسي الزجاجي غير القابل للإزالة مع معايير السلامة ISO 12312-2، ويحجب الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية و99.99% من ضوء الشمس المرئي. إنه يوفر صورًا واضحة باللون الأبيض المزرق لقرص الشمس مع الحد الأدنى من التهديب اللوني.

يشتمل نطاق Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 على عدسة Kellner مقاس 20 مم لتكبير 18x ونجمة قطرية لزوايا مشاهدة مريحة. إنه يستخدم حاملًا يدويًا أساسيًا للسمت البديل مع ملحق مقبض التحريك، لكن الحامل ثلاثي القوائم ليس مستقرًا جدًا في ظروف الرياح. يوصى باستخدام حامل ثلاثي الأرجل أكثر ثباتًا للحصول على رؤية أكثر ثباتًا.

بشكل عام، يعد Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 تلسكوبًا شمسيًا مناسبًا ومحمولًا لمطاردي الكسوف والمهتمين بمراقبة البقع الشمسية. إن تصميمه المتكامل وسهولة الإعداد يجعله خيارًا مناسبًا للمبتدئين والأطفال.

المصادر: مراجعة Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50

حقوق الصورة: جيمي كارتر