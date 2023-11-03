كشف أصول القمر: دراسة جديدة تكشف عن رؤى أعمق

لقد تكهن العلماء منذ فترة طويلة حول تكوين القمر، حيث تشير النظرية السائدة إلى حدوث تصادم هائل بين كوكب أولي بحجم المريخ والأرض منذ حوالي 4.5 مليار سنة. ومع ذلك، فإن عدم وجود أدلة مباشرة، مثل الحفرة أو بقايا الكوكب الأولي، المسمى ثيا، ترك الكثير مما هو مرغوب فيه. في دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature المرموقة، كشف باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عن أدلة جديدة مقنعة يمكن أن تعيد كتابة قصة أصول قمرنا.

بقيادة تشيان يوان، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، شرع الفريق في السعي للعثور على آثار ثيا، الكوكب الأولي بعيد المنال. أخذتهم رحلتهم إلى أعماق الأرض، وتحديدًا إلى الحدود بين الوشاح واللب، على عمق 1,800 ميل تقريبًا تحت السطح. ومن المثير للدهشة أنهم اكتشفوا أجزاء كبيرة من ثيا تقع في هذه المنطقة الغامضة.

أثار فضول الدكتور يوان بشأن مصير ثيا أثناء دراسته العليا في جامعة ولاية أريزونا عندما طرح أحد الأساتذة سؤالاً حاسمًا: "أين يوجد المرتطم ثيا الآن؟" لقد زرع هذا الاستعلام الذي يبدو مباشرًا بذرة فكرة أدت في النهاية إلى هذا البحث الرائد.

في حين أنه من المقبول على نطاق واسع أن ثيا ساهمت في تكوين القمر، فإن الدراسة تكشف النقاب عن اكتشاف مفاجئ - ما يقرب من 90٪ من كتلة ثيا عادت في النهاية إلى الأرض. لا شك أن بعض الأجزاء قد اندمجت مع معادن الأرض من خلال الذوبان، لكن الباحثين يتوقعون أن بعض الأجزاء ربما ظلت سليمة إلى حد كبير.

وترتبط النتائج المذهلة بالغموض المحيط ببنيتين هائلتين في أعماق الوشاح - أحدهما تحت غرب أفريقيا، المعروف باسم توزو، والآخر تحت المحيط الهادئ، اسمه جيسون. هذه التكوينات الضخمة، التي تمتد على مساحات شاسعة وتمتد مئات الأميال داخل الوشاح، حيرت العلماء لعقود من الزمن. يقترح الدكتور يوان وفريقه أن توزو وجيسون من المحتمل أن يكونا بقايا إضافية لثيا، حيث يتطابق حجمهما المجمع تقريبًا مع حجم القمر.

من خلال عمليات المحاكاة الحاسوبية المتقدمة، أعاد الباحثون بناء الاصطدام بين الأرض وثيا، وتتبعوا بدقة حركات القطع المجزأة بعد الاصطدام. أظهرت عمليات المحاكاة أن قوة الاصطدام الشديدة أدت إلى إذابة قشرة الأرض ووشاحها الخارجي، ومزجها مع شظايا ثيا، وفي النهاية أدى ذلك إلى ولادة قمرنا.

تلقي هذه الدراسة الرائدة ضوءًا جديدًا على تكوين قمرنا بينما تكشف لغز هياكل توزو وجيسون. وبينما لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة، فإن هذه النتائج تدعو إلى مزيد من الاستكشاف وتمهد الطريق لفهم أعمق لتاريخنا السماوي.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي النظرية السائدة حول تكون القمر؟

ج: النظرية الأكثر شيوعًا تشير إلى أن كوكبًا أوليًا يُدعى ثيا اصطدم بالأرض منذ حوالي 4.5 مليار سنة، مما أدى إلى تكوين القمر.

س: ما هو الدليل الذي كان ينقص على هذه النظرية؟

ج: كان العلماء يبحثون عن أدلة محددة، مثل حفرة أو بقايا ثيا القابلة للحياة، لدعم النظرية السائدة.

س: ماذا اكتشفت الدراسة الأخيرة؟

ج: عثر الباحثون على أجزاء كبيرة من ثيا تقع عند الحدود بين وشاح الأرض ونواتها، على عمق كبير تحت السطح.

س: ما هي هياكل توزو وجيسون؟

ج: توزو وجيسون عبارة عن هياكل هائلة في أعماق وشاح الأرض، يقع أحدهما أسفل غرب أفريقيا والآخر تحت المحيط الهادئ.

س: كيف ترتبط هياكل توزو وجيسون بثيا؟

ج: يشتبه الباحثون في أن توزو وجيسون قد يكونان من بقايا ثيا الإضافية، حيث أن حجمهما المجمع مماثل لحجم القمر.

س: كيف تشكل القمر؟

ج: من خلال عمليات المحاكاة الحاسوبية المتقدمة، أظهرت الدراسة أن الاصطدام بين ثيا والأرض أدى إلى ذوبان القشرة الأرضية والوشاح الخارجي، مما أدى إلى تكوين القمر.