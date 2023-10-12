الرياح الشمسية القادمة: التأثيرات والشفق القطبي في السماء

الشمس على وشك إطلاق العنان لحدث الرياح الشمسية الذي سيجلب التحديات والمسرات السماوية. يتكون تيار الرياح الشمسية هذا من اندفاع جسيمات مشحونة تسير بسرعة مذهلة تبلغ 500 كيلومتر في الثانية. وينبعث من ثقب صغير في الغلاف الجوي للشمس، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض في 12 أكتوبر.

أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذيرًا بشأن احتمال انقطاع التيار اللاسلكي خلال هذه الفترة. وقد تؤثر حالات انقطاع التيار الكهربائي هذه، المصنفة على أنها طفيفة إلى متوسطة (R1-R2)، على أنظمة الاتصالات التي تعتمد على إشارات الراديو.

ومع ذلك، وسط هذه الاضطرابات المحتملة، هناك ظاهرة مثيرة نتطلع إليها. عندما تتفاعل الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض، فإنها تنتج عرضًا مذهلاً من الأضواء المعروفة باسم الشفق القطبي. تحدث هذه العروض النابضة بالحياة حول الدائرة القطبية الشمالية وهي نتيجة اصطدام الجسيمات المشحونة بالغازات الموجودة في غلافنا الجوي.

لفهم الظواهر الشمسية مثل العواصف الشمسية، والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs)، والرياح الشمسية، والتنبؤ بها بشكل أفضل، يعتمد العلماء على التكنولوجيا المتقدمة. توفر المراصد الشمسية، سواء على الأرض أو في الفضاء، معلومات قيمة حول النشاط الشمسي مثل الانفجارات والتوهجات وأنماط الرياح. تقترب مجسات المركبات الفضائية مثل مسبار باركر الشمسي التابع لناسا من الشمس، وتجمع بيانات مهمة حول غلافها الجوي الخارجي وأصول الرياح الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم العلماء نماذج حاسوبية متقدمة وعمليات محاكاة للتنبؤ بكيفية تأثير الرياح الشمسية على المجال المغناطيسي للأرض، مما يمكنهم من التنبؤ بشكل أفضل بالطقس الفضائي.

مصادر:

– موقع SpaceWeather.com

- نوا