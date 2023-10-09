تم الاعتراف بالبروفيسور ديميتريوس بوهاليس كواحد من أفضل العلماء في العالم في أبحاث السياحة

تم الاعتراف بالبروفيسور ديميتريوس بوهاليس كواحد من أبرز العلماء في العالم، حيث احتل المرتبة رقم 859 لعام 2022 ورقم 6465 طوال حياته المهنية. وقد أكسبته مساهماته البارزة في أبحاث السياحة التقدير في قاعدة بيانات جامعة ستانفورد المرموقة، والتي تسلط الضوء على أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم. ويدل هذا الإنجاز الرائع على تأثيره الكبير في مجال السياحة والتخصصات المرتبطة بها.

وفي عام 2022، حقق البروفيسور بوهاليس تصنيفًا مثيرًا للإعجاب وهو رقم 859 بين أكثر من 204,000 باحث حول العالم. لا يدل هذا الإنجاز على بحثه الرائد فحسب، بل يوضح أيضًا تفانيه في تطوير المعرفة في مجاله. طوال حياته المهنية، حصل على المركز 6465، مما عزز مكانته كشخصية بارزة في الأوساط الأكاديمية. ومن الجدير بالذكر أنه في مجال الرياضة والترفيه والسياحة، حصل على المركز الرابع من بين 4 باحثًا في عام 182، مما يؤكد خبرته وتأثيره الاستثنائيين في هذا المجال المتخصص. خلال مسيرته المهنية، احتل المرتبة السابعة، مما يؤكد تأثيره الدائم.

لا تحتفل هذه الجوائز بإنجازات البروفيسور بوهاليس الفردية فحسب، بل تعترف أيضًا بالتميز والابتكار في مجال السياحة الأوسع. إن وجوده بين هذه الشركة الموقرة يدل على مساهماته الرائعة وتفانيه في تطوير المعرفة وتأثير البحوث السياحية على مدار الـ 35 عامًا الماضية. يعد هذا الاعتراف بمثابة مصدر إلهام للباحثين والعلماء الطموحين في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد من جديد أهمية الالتزام الثابت بمجال تخصصه وإمكانية تقديم مساهمات رائدة لتشكيل المستقبل.

وأعرب البروفيسور بوهاليس عن امتنانه، واعترف بدور المعلمين والزملاء والطلاب وكل من يعمل على جعل السياحة حافزًا للتغيير الإيجابي وتعزيز رفاهية المجتمعات. وشدد على الدور الحاسم للبحوث في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتخطيط السياحة وتطويرها وإدارتها وتسويقها. طوال حياته المهنية، كان يهدف إلى الجمع بين أحدث الأبحاث والتقنيات المبتكرة والإدارة التحويلية لتوليد حلول سياحة متجددة للمجتمعات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.

وبينما نحتفل بهذا الإنجاز الرائع، نتوقع المزيد من التميز والابتكار في مجال البحوث السياحية وفي المقدمة البروفيسور ديميتريوس بوهاليس. تهانينا للأستاذ بوهاليس على هذا التكريم الذي يستحقه، ونتمنى أن يستمر عمله في إلهام وإعلام أجيال العلماء القادمة.

المصدر: فيكي، رئيس تحرير شبكة وسائل الإعلام TravelDailyNews