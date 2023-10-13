وفاة عالم الفيزياء الفلكية وعالم البيئة الشهير هيوبرت ريفز عن عمر يناهز 91 عامًا

ملخص: توفي عالم الفيزياء الفلكية وعالم البيئة والكاتب هيوبرت ريفز، المعروف بمساهماته في فهم الكون، عن عمر يناهز 91 عامًا. وكان ريفز، الذي حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، يعتبر أحد أعظم علماء الفيزياء الفلكية في جيله. . قام بتأليف العديد من الكتب والمنشورات، بهدف مشاركة افتتانه بعجائب الكون. ولد ريفز في مونتريال عام 1932، وقد طور شغفه بالعلوم منذ صغره واستمر في تقديم مساهمات كبيرة في هذا المجال. درس التفاعلات النووية الحرارية في النجوم وساعد في تطوير النظرية حول أصل عناصر مثل الليثيوم والبريليوم والبورون. أدى عمل ريفز في فرنسا إلى تقييم وفرة الهيدروجين الثقيل قبل تكوين النجوم الأولى، مما قدم دليلاً على الانفجار الكبير. بالإضافة إلى مساعيه العلمية، كان ريفز مدافعًا قويًا عن البيئة وشغل منصب رئيس المنظمة الناشطة Humanité et Biodiversité. كان يعتقد أن علم الفلك والبيئة مترابطان وأن فهم الكون يمكن أن يساعد في حماية مستقبلنا. توفي ريفز بسلام، وكانت أمنيته الأخيرة أن يكون له “خروج جميل”. سوف يظل إرثه كعالم لامع، وناشط بيئي شغوف، ومدافع عن عجائب الكون، في الأذهان لسنوات قادمة.

توفي عالم الفيزياء الفلكية والبيئة والكاتب البارز هيوبرت ريفز عن عمر يناهز 91 عامًا. وأعلن ابنه الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربًا عن حزن الأسرة على الخسارة. كان ريفز يحظى بتقدير واسع النطاق لإسهاماته في دراسة الكون وفهمه العميق للكون. وقد لعب دورًا بارزًا في تطوير النظرية المتعلقة بأصل العناصر مثل الليثيوم والبريليوم والبورون. بالإضافة إلى ذلك، أجرى أبحاثًا مكثفة حول التفاعلات النووية الحرارية داخل النجوم.

على مدار حياته المهنية، التي امتدت إلى كيبيك والولايات المتحدة وأوروبا، حصل ريفز على العديد من الأوسمة، بما في ذلك جائزتي ألبرت أينشتاين وصامويل دي شامبلان. تم الاعتراف به من قبل وسام كندا وتميز بكونه ضابطًا في Ordre national du Québec. علاوة على ذلك، حصل على ثماني درجات دكتوراه فخرية، مما يدل على مكانته الموقرة في مجال الفيزياء الفلكية.

كمؤلف، كتب ريفز ما يقرب من 40 كتابًا والعديد من المنشورات في المجلات العلمية المتخصصة. مدفوعًا برغبته في مشاركة شغفه ورهبته تجاه الكون، قام أيضًا بإنشاء العديد من العروض وكتب العلوم الشعبية. عناوين مثل "الصبر في لازور" و"Poussière d'étoile" تجسد جهوده لجعل المفاهيم العلمية المعقدة في متناول جمهور أوسع.

ولد ريفز في مونتريال عام 1932، ونشأ لديه حب للعلم في سن مبكرة. كان يتعمق في الكتب، في البداية كان يلتهم "L'Encyclopédie de la jeunesse"، وبعد ذلك يستكشف الكتب المدرسية التي وجدها في علية منزله. قاده شغفه بالموضوع إلى العمل كأستاذ في جامعة مونتريال خلال الثورة الهادئة، وهي فترة من التغيير الاجتماعي والسياسي الكبير في كيبيك. ومع ذلك، أصبح ريفز محبطًا من القومية التي تغلغلت في المجتمع العلمي في المقاطعة.

في عام 1964، قبل ريفز عرضًا للتدريس في بلجيكا بعد أن توقف زملاؤه المقيمون في كيبيك عن مشروع تعاوني بسبب رفضهم التحدث باللغة الإنجليزية في المختبر. وفي العام التالي، انضم إلى فريق بحث فرنسي، حيث خطى خطوات ملحوظة في تقييم وفرة الهيدروجين الثقيل قبل تكوين النجوم الأولى. وفقًا لريفز نفسه، يعد هذا الإنجاز واحدًا من أكثر الأدلة إقناعًا على وجود الانفجار الكبير.

طوال حياته، كان ريفز مدافعًا قويًا عن القضايا البيئية. وفي عام 2001، أصبح رئيسًا للمنظمة الناشطة Humanité et Biodiversité، وهو الدور الذي شغله حتى وفاته. بالنسبة لريفز، كان علم الفلك وعلم البيئة متشابكين، وكلاهما ضروري لفهم وجودنا وحماية مستقبلنا. إن العلاقة بين أصولنا والتهديدات التي نواجهها كجنس دفعه إلى الدفاع عن أهمية كلا المجالين.

بالإضافة إلى مساعيه العلمية، وجد ريفز أيضًا متعة في الطبيعة والفنون. كان يقيم في قرية ماليكورن الفرنسية الخلابة، حيث كان يستمتع في كثير من الأحيان بالمشي في الريف. كرس نفسه للموسيقى، وشارك في العديد من العروض الأوركسترالية بصفته راويًا، واستكشف طرقًا مختلفة لنقل جمال الكون وثرائه.

سوف يُذكر هيوبرت ريفز، العالم المتميز، والمدافع عن البيئة، والمدافع عن عجائب الكون، لمساهماته الكبيرة في الفيزياء الفلكية، وتفانيه في القضايا البيئية، وقدرته على إيصال المفاهيم العلمية المعقدة إلى جمهور أوسع. يمثل رحيله نهاية حقبة، لكن إرثه سيستمر في إلهام الأجيال القادمة من العلماء وعلماء الفلك.

التعاريف:

– عالم الفيزياء الفلكية: عالم متخصص في دراسة الأجرام السماوية والظواهر في الكون.

– التفاعلات النووية الحرارية: التفاعلات النووية التي تحدث عند درجات حرارة عالية للغاية، مثل تلك الموجودة في النجوم.

– الانفجار الكبير: النظرية العلمية السائدة التي تفسر نشأة الكون وتطوره.

– المنظمة الناشطة: مجموعة مخصصة للترويج والدعوة لقضية أو قضية معينة.

مصادر:

- الصحافة الكندية