الحرارة المفاجئة والتركيب الكيميائي للمجرات "المراهقة".

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من علماء الفيزياء الفلكية من جامعة نورث وسترن، باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST)، عن رؤى مثيرة حول عالم المجرات خلال سنوات "المراهقة". تسلط هذه النتائج، التي نشرت في مجلة The Astrophysical Journal Letters، الضوء على التركيب الكيميائي للمجرات في مراحل تكوينها، مما يوفر فهمًا أعمق لتطور الكون.

ركز الباحثون على المجرات التي ظهرت بعد XNUMX إلى XNUMX مليارات سنة من ولادة الكون، خلال مرحلة المراهقة. وتتميز هذه المرحلة بالذات بارتفاع درجات الحرارة ووجود غير متوقع للعناصر الثقيلة، بما في ذلك النيكل، وهو عنصر يصعب اكتشافه عادةً. ومن خلال الكشف عن وجود النيكل وعناصر أخرى، تقدم الدراسة معلومات قيمة حول عملية تطور المجرة.

تهدف الدراسة الشاملة بقيادة أليسون ستروم، الأستاذ المساعد للفيزياء وعلم الفلك بجامعة نورث وسترن، إلى فهم التحولات والنمو الذي تشهده المجرات طوال تاريخ الكون الممتد لـ 14 مليار عام.

سُميت على اسم عالمة الفلك المحترمة سيسيليا باين-جابوشكين، يستخدم مسح CECILIA (التطور الكيميائي المقيد باستخدام الخطوط المؤينة في الشفق القطبي بين النجوم) تلسكوب جيمس ويب الفضائي لتحليل الضوء الطيفي المنبعث من المجرات البعيدة. يسمح تحليل "الحمض النووي الكيميائي" للعلماء بالحصول على نظرة ثاقبة لمراحل تطور المجرات والتنبؤ بتطورها المستقبلي. يلعب البحث دورًا حيويًا في بناء فهم شامل لنضج المجرة بمرور الوقت.

ولإجراء الدراسة، لاحظ الفريق 33 مجرة ​​بعيدة على مدى 30 ساعة. ومن خلال الجمع بين البيانات من 23 من هذه المجرات، قاموا بإنشاء صورة مركبة عززت فهمهم لهذه الأجرام السماوية. وكشفت الأطياف المركبة عن وجود عدة عناصر مثل الهيدروجين والهيليوم والنيتروجين والأكسجين والسيليكون والكبريت والأرجون، وأبرزها النيكل.

أحد الاكتشافات الرئيسية للدراسة هو أن هذه المجرات المراهقة تظهر درجات حرارة عالية بشكل لا يصدق، تتجاوز 13,350 درجة مئوية (24,062 درجة فهرنهايت). تتجاوز درجات الحرارة هذه بكثير ما يتم ملاحظته عادة في المجرات، مما يؤكد الخصائص الكيميائية والفيزيائية الفريدة للمجرات خلال مرحلة المراهقة.

بدعم من وكالة ناسا ومؤسسة بيتسبرغ ومؤسسة الأبحاث للتقدم العلمي، تم الحصول على بيانات الدراسة من أرشيف ميكولسكي للتلسكوبات الفضائية في معهد علوم التلسكوب الفضائي ومرصد WM Keck. يسلط هذا التعاون الضوء على الجهد الجماعي في البحث الفلكي والنهج التآزري لفهم الكون.

ومع استمرار تحليل البيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، نتوقع المزيد من الاكتشافات وفهمًا أكثر تعقيدًا لتطور المجرة والعمليات الأساسية التي تشكل عالمنا. تؤكد هذه الدراسة من جديد القدرات الرائعة للتلسكوبات الحديثة وتؤكد على السعي المستمر للمعرفة والبحث العلمي في مجال الفيزياء الفلكية. إنه يؤكد على أهمية التعاون في توسيع حدود فهمنا للكون.

أسئلة وأجوبة

ما هو مسح سيسيليا؟

مسح CECILIA (التطور الكيميائي المقيد باستخدام الخطوط المؤينة في الشفق القطبي بين النجوم) هو مشروع بحثي سمي على اسم عالمة الفلك سيسيليا باين غابوشكين. إنه يفحص الضوء الطيفي المنبعث من المجرات البعيدة ويساعد العلماء على فهم تركيبها الكيميائي ومراحل تطورها وتطورها المستقبلي.

ماذا كشفت الدراسة عن المجرات "المراهقة"؟

واكتشفت الدراسة أن المجرات في سنوات "المراهقة" تظهر درجات حرارة مرتفعة بشكل غير متوقع ووجودًا غير عادي للعناصر الثقيلة، بما في ذلك النيكل. توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول عملية تطور المجرة خلال هذه المرحلة الحاسمة.

كيف أجري الدراسة؟

ولاحظ الباحثون ما مجموعه 33 مجرة ​​​​بعيدة على مدى 30 ساعة. ومن خلال الجمع بين البيانات من 23 من هذه المجرات، قاموا بإنشاء صورة مركبة قدمت فهمًا أكثر شمولاً لهذه الأجرام السماوية. وكشف تحليل الأطياف المركبة عن وجود عناصر مختلفة، مما سلط الضوء على التركيب الكيميائي للمجرات "المراهقة".

ما هي الآثار المترتبة على هذا البحث؟

تساهم الدراسة في معرفتنا بتطور المجرة وفهم التطور الشامل للكون. من خلال الكشف عن الخصائص الفريدة للمجرات خلال مرحلة المراهقة، يكتسب العلماء نظرة ثاقبة للعمليات المعقدة التي تشكل عالمنا. ويؤكد البحث أيضًا على أهمية الجهود التعاونية في تعزيز فهمنا للكون.