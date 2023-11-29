الكشف عن العلاقة بين مستويات الأكسجين في المحيطات والانقراض الجماعي

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد يربط مستويات الأكسجين في المحيطات بأحد أكثر أحداث الانقراض البحري كارثية في تاريخ الأرض. هذه النتيجة لا تعزز فهمنا للتغيرات العالمية الماضية فحسب، بل هي بمثابة تحذير صارخ بشأن الحالة الهشة لأنظمتنا البيئية البحرية اليوم.

ركزت الدراسة على الانقراض الجماعي في العصر الترياسي والجوراسي الذي حدث منذ حوالي 200 مليون سنة. يعتبر هذا الحدث أحد أكبر الانقراضات الجماعية على الأرض، ويتميز بانهيارات كبيرة في النظم البيئية العالمية وانقراض الأنواع على نطاق واسع. تقليديًا، ارتبطت هذه الانقراضات بالاضطرابات البيئية التي أدت إلى انخفاض مستويات الأكسجين في مياه المحيطات.

على عكس الافتراضات السابقة، تتحدى الدراسة الفرضية القائلة بأن زيادة معدلات إزالة الأكسجين في المحيطات ستؤدي بطبيعتها إلى انقراضات على نطاق أوسع. وقام فريق البحث، المكون من خبراء من رويال هولواي وكلية ترينيتي في دبلن وجامعة أوترخت، بتحليل البيانات الكيميائية المستخرجة من رواسب الحجر الطيني القديمة في أيرلندا الشمالية وألمانيا للوصول إلى استنتاجاتهم.

وكشف التحليل عن وجود علاقة بين زيادة معدلات الانقراض والارتفاع الكبير في إزالة الأكسجين عبر البيئات البحرية الضحلة على طول الحواف القارية الأوروبية. من المثير للدهشة أن المدى العالمي لنقص الأكسجين الشديد أثناء انقراض العصر الترياسي والجوراسي كان مشابهًا للمستويات الحالية، مما يشير إلى حدوث محدود في ذلك الوقت.

يعد هذا البحث بمثابة قصة تحذيرية، تؤكد على ضعف محيطاتنا الحالية. ويشير إلى أن النظم البيئية البحرية قد تكون أكثر عرضة للانهيار والانقراض مما كان يعتقد سابقا. توفر دراسة أحداث التغير العالمي الماضية رؤى لا تقدر بثمن حول عواقب تغير المناخ الحديث وإمكانات نقاط التحول في النظام البيئي في المستقبل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو نزع الأكسجين في المحيطات؟

ج: تشير عملية إزالة الأكسجين في المحيط إلى انخفاض مستويات الأكسجين في مياه المحيطات. وهو نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة جريان المغذيات من القارات والاحتباس الحراري.

س: ما هو الانقراض الجماعي في العصر الترياسي والجوراسي؟

ج: حدث الانقراض الجماعي في العصر الترياسي والجوراسي منذ حوالي 200 مليون سنة، وهو أحد أكبر الانقراضات الجماعية في تاريخ الأرض. وقد تميزت بانهيارات كبيرة في النظم البيئية العالمية وانقراض الأنواع على نطاق واسع.

س: كيف أجريت الدراسة؟

ج: قام الباحثون بتحليل البيانات الكيميائية المستخرجة من رواسب الحجر الطيني القديمة في أيرلندا الشمالية وألمانيا لفهم العلاقة بين مستويات الأكسجين في المحيطات والانقراضات أثناء انقراض العصر الترياسي والجوراسي.

س: ما أهمية هذا البحث؟

ج: يسلط هذا البحث الضوء على مدى ضعف النظم البيئية البحرية ويقدم رؤى قيمة حول عواقب تغير المناخ الحديث. يساعدنا فهم أحداث التغير العالمي الماضية على التنبؤ بنقاط التحول في النظام البيئي المستقبلية والتخفيف منها.