رؤى جديدة في تنظيم الجينات البكتيرية

ومن المعروف أن البكتيريا تشكل خطرا على صحة الإنسان، وتسبب التسمم الغذائي والالتهابات التي تهدد الحياة. إن فهم كيفية تكيف البكتيريا وبقائها على قيد الحياة في بيئات مختلفة أمر بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات لمكافحة مسببات الأمراض هذه. في دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications، تتعمق عالمة الكيمياء الحيوية فاطمة زهرة رشيد في تنظيم الجينات في بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) وتقدم رؤى قيمة حول آليات بقائها.

يتم طي الكروموسوم المضغوط لـ E. coli بشكل معقد مع العديد من الانحناءات والحلقات التي تربط أجزاء مختلفة من الحمض النووي. يتم تنظيم هذه الترتيبات المكانية بواسطة البروتينات، التي تحدد الجينات التي يمكن الوصول إليها للنسخ. يركز بحث رشيد على مجموعة محددة من الجينات تسمى عامل ProVWX، المعروف بدوره في الحماية من الصدمات الاسموزية. تحدث الصدمة التناضحية عندما تتعرض البيئة البكتيرية لتغيرات مفاجئة في تركيز الملح، مما يعطل العمليات الخلوية ويحتمل أن يؤدي إلى موت الخلايا إذا لم يحدث التكيف.

يلعب البروتين التنظيمي H-NS دورًا حاسمًا في تنشيط عامل ProVWX. تؤكد النتائج التي توصل إليها رشيد أنه خلال الصدمة التناضحية، يطلق H-NS قبضته على الحمض النووي، مما يسمح بزيادة النسخ وإنتاج البروتينات التي تحمي الخلية. عند استعادة التوازن، يعيد H-NS الارتباط بالحمض النووي، مما يؤدي إلى إيقاف النسخ.

ولدراسة هذه العملية في البكتيريا الحية، قام رشيد بتعريضها لصدمات تناضحية ثم "جمد" الخلايا لالتقاط لقطة لتكوين الحمض النووي الخاص بها. من خلال قياس القرب من قطعتي البداية والنهاية لمشغل ProVWX، أكد رشيد تشكيل الحلقات أثناء الصدمة التناضحية، مما يشير إلى زيادة النسخ. توفر هذه النتائج دليلاً ملموسًا على التفاعل بين تنظيم الكروماتين وتنظيم الجينات في البكتيريا.

تفتح هذه الدراسة آفاقا لمزيد من البحث في آليات تنظيم الجينات في البكتيريا، وخاصة في الاستجابة للتغيرات البيئية الأخرى مثل الحموضة أو التغيرات في درجات الحرارة. يمكن أن يؤدي فهم هذه الآليات إلى تطوير تدخلات مستهدفة ضد مسببات الأمراض البكتيرية. على الرغم من أن الطريق إلى التطبيقات العملية قد يكون طويلاً، إلا أن هذه الدراسة تمثل علامة بارزة في كشف العالم المعقد لتنظيم الجينات البكتيرية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو عامل ProVWX؟

ج: إن عامل ProVWX عبارة عن مجموعة من الجينات الموجودة في الإشريكية القولونية والتي تلعب دورًا في حماية البكتيريا من الصدمات الاسموزية.

س: كيف يعمل البروتين التنظيمي H-NS أثناء الصدمة التناضحي؟

ج: خلال الصدمة التناضحية، يطلق H-NS قبضته على الحمض النووي، مما يسمح بزيادة نسخ الجينات المشاركة في الحماية الخلوية.

س: ما أهمية هذا البحث؟

ج: يقدم هذا البحث رؤى جديدة حول تنظيم الجينات في البكتيريا ويمهد الطريق لمزيد من التحقيقات في آليات التكيف البكتيري.

س: هل يمكن أن تؤدي هذه النتائج إلى استراتيجيات جديدة لمكافحة مسببات الأمراض البكتيرية؟

ج: في حين أن التطبيقات العملية قد تكون بعيدة، فإن فهم تنظيم الجينات في البكتيريا يضع الأساس للتدخلات المحتملة ضد مسببات الأمراض البكتيرية في المستقبل.