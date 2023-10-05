تم العثور على مضان في الثدييات: اكتشاف مفاجئ

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من متحف أستراليا الغربية وجامعة كيرتن أن التألق، وهي ظاهرة تبعث فيها الكائنات الضوء عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، منتشر بشكل ملحوظ بين الثدييات. قام الفريق بتحليل 125 نوعًا من الثدييات، المحفوظة والمجمدة، من مجموعات المتحف، ووجد أن كل عينة أظهرت درجة معينة من التألق.

وكشفت الدراسة أن التألق في الثدييات لا يقتصر على مجموعة معينة ولكنه منتشر على نطاق واسع في مختلف الأنواع. ويشمل ذلك الحيوانات المعروفة مثل القطط المنزلية، والدببة القطبية، والخفافيش، والحمر الوحشية الجبلية، والومبت، والفهود، وحتى شيطان تسمانيا. وتنوعت مصادر التألق في هذه الثدييات، بدءًا من العظام والأسنان إلى الفراء والريش والمخالب وحتى الجلد. امتدت ألوان الفلورسنت المرصودة أيضًا إلى نطاق واسع، بما في ذلك الأحمر والأصفر والأخضر والوردي والأزرق.

وباستخدام مقياس الطيف الضوئي، تمكن الباحثون من قياس الضوء المنبعث من كل عينة عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية. من منظور علمي، يحدث التألق عندما تمتص مواد كيميائية معينة موجودة على السطح الخارجي للثدييات، مثل البروتينات أو الكاروتينات، الضوء ثم تعيد بثه بأطوال موجية أطول وأقل طاقة، مما يؤدي إلى ألوان متوهجة.

لاحظت الدراسة أن الثدييات ذات الفراء الفاتح أظهرت تألقًا ملحوظًا أكثر مقارنة بنظيراتها ذات الفراء الداكن. وقد لوحظت استثناءات، مثل الدلفين الدوار القزم، الذي أظهر فقط مضانًا في أسنانه. ووجد الباحثون أن التألق كان أكثر شيوعًا وشدة بين الأنواع الليلية وتلك ذات العادات الأرضية والشجرية والحفريات.

في حين تم تأكيد انتشار التألق بين الثدييات من خلال هذه الدراسة، إلا أن أهميته البيولوجية لا تزال موضوع نقاش داخل المجتمع العلمي. يقترح البعض أنه قد يكون منتجًا ثانويًا لكيمياء سطحها. وذكر الباحثون أيضًا أن الدراسات المستقبلية يجب أن تركز على الحيوانات غير المحفوظة من أجل الحصول على مزيد من الأفكار.

تلقي هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على حدوث التألق الملحوظ في الثدييات. إنه يسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة البحث لفهم غرض ووظيفة هذه الظاهرة بشكل أفضل في الأنواع المختلفة.

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