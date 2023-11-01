اختراق جديد في الطب الشرعي: شعر الحيوانات الأليفة كمفتاح لحل الجرائم

توصل الباحثون في جامعة ليستر إلى اكتشاف مذهل يمكن أن يحدث ثورة في تحقيقات الطب الشرعي. وفقا لدراسة حديثة، يمكن لشعر القطط أن يوفر اختراقا في ربط المجرمين بمسرح الجريمة أو حتى الضحايا. إن الحمض النووي الموجود في خصلة واحدة من شعر القطط لديه القدرة على إنشاء صلة محددة بين المشتبه به والموقع أو الأفراد المتورطين في حادث إجرامي.

نظرًا لأن ما يقرب من 26 بالمائة من الأسر في المملكة المتحدة تمتلك قطة، فمن المحتمل جدًا العثور على آثار لهذه القطط المرافقة على الأفراد الذين اتصلوا بها. وهذا يمثل فرصة كبيرة لجمع الأدلة الحاسمة في القضايا الجنائية.

حتى لو كان الجاني البشري حريصًا بما يكفي لتجنب ترك الحمض النووي الخاص به، فإن نقل شعر القطط من مسرح الجريمة يمكن أن يكون بمثابة علامة وراثية فريدة. يحتوي الشعر على حمض نووي مميز يمكن أن يكون بمثابة المفتاح لربط المشتبه به بشخص معين أو مكان معين متورط في الجريمة.

الدراسة المنشورة مؤخرًا في Forensic Science International: Genetics تشرح بالتفصيل منهجية منقحة تسمح باستخراج ثروة من معلومات الحمض النووي من قطعة واحدة من شعر القطط. يتيح النهج المبتكر للفريق تحليل تسلسل الحمض النووي للميتوكوندريا بأكمله، مما يوفر نتائج أكثر دقة بحوالي عشر مرات من التقنيات السابقة.

توضح المؤلفة الرئيسية إميلي باترسون، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليستر، أنه على الرغم من أن شعر القطط يفتقر إلى جذر الشعر اللازم لتحليل الحمض النووي الكامل، إلا أنه لا يزال بإمكان الباحثين فحص الحمض النووي للميتوكوندريا. يتم تمرير هذا الحمض النووي من الأمهات إلى ذريتهم ويتم مشاركته بين القطط ذات الصلة، مما يوفر معلومات قيمة لاختبارات الطب الشرعي.

وفي قضية قتل بارزة ناقشها الدكتور جون ويتون، الرئيس المشارك للدراسة، أثبتت التقنية الجديدة نجاحها حتى عندما فشلت الطرق الأخرى. ومن خلال تحليل الحمض النووي للقط، تم العثور على متغير نادر من الميتوكوندريا، مما يجعل الارتباط بالمشتبه به ممكنًا. ومع هذا الإنجاز، أصبح لدى كل قطة تقريبًا نوع DNA فريد من نوعه، مما يعزز بشكل كبير من قوة وموثوقية الاختبار.

لا يمكن أن يكون شعر الحيوانات الأليفة مصدرًا قيمًا للأدلة في الحالات التي لا يتوفر فيها حمض نووي بشري متاح للتحليل فحسب، بل يمكن أيضًا تطبيق هذه الطريقة على الحيوانات الأخرى. وعلى وجه الخصوص، يمكن للكلاب أن تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة تحقيقات الطب الشرعي.

يفتح هذا البحث الرائد إمكانيات مثيرة في مجال الطب الشرعي، مما يوفر منظورًا جديدًا حول كيفية استخدام شعر الحيوانات الأليفة كأداة رئيسية في حل الجرائم.

أسئلة وأجوبة

كيف يمكن استخدام شعر القطط لربط المجرمين بمسرح الجريمة؟

يحتوي شعر القطط على حمض نووي فريد يمكن أن يكون بمثابة علامة وراثية، مما يوفر صلة بين المشتبه به ومسرح الجريمة أو الأفراد المتورطين في حادث إجرامي.

ما هي القيود الموجودة عند تحليل الحمض النووي لشعر القطط؟

ونظرًا لعدم وجود جذر الشعر في شعر القطط، يقتصر التحليل على فحص الحمض النووي للميتوكوندريا. يتم نقل هذا الحمض النووي من الأمهات إلى ذريتهم ويتم مشاركته بين القطط ذات الصلة.

ما مدى دقة الطريقة الجديدة لتحليل الحمض النووي لشعر القطط؟

تسمح المنهجية المكررة التي طورها الباحثون في جامعة ليستر بتحليل تسلسل الحمض النووي للميتوكوندريا بالكامل. يعد هذا النهج أكثر دقة بعشر مرات تقريبًا من التقنيات السابقة التي فحصت جزءًا صغيرًا فقط من الحمض النووي.

هل يمكن تطبيق هذه التقنية على حيوانات أخرى؟

نعم، يمكن أيضًا تطبيق هذا الإنجاز على أنواع حيوانية أخرى. فالكلاب، على سبيل المثال، تمتلك القدرة على مساعدة تحقيقات الطب الشرعي بطريقة مماثلة لما تفعله القطط.