هل يمكن لشعر القطط أن يساعد في حل الجرائم؟

تُعرف القطط بقدرتها على اصطياد الفئران، لكن هل تعلم أن شعرها يمكن أن يساعد في القبض على المجرمين أيضًا؟ وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في المملكة المتحدة أن شعرة قطة واحدة تحتوي على الحمض النووي الذي يمكن أن يربط المشتبه به بمسرح الجريمة أو الضحية. هذا الاكتشاف لديه القدرة على أن يغير قواعد اللعبة في تحقيقات الطب الشرعي.

في المملكة المتحدة، حيث تمتلك حوالي ربع العائلات البريطانية قططًا، من المحتم أن يترك هؤلاء الرفاق ذوو الفراء آثارًا لوجودهم في منازل أصحابهم. يتساقط لدى القطط في المتوسط ​​آلاف الشعر سنويًا، ويمكن أن تحمل هذه الشعرات دليلًا رئيسيًا في الأنشطة الإجرامية. هذه النتيجة ليست مثيرة للاهتمام فحسب، بل لها أيضًا آثار كبيرة على إنفاذ القانون.

ولكن ماذا عن إسرائيل؟ منذ أن أدخل البريطانيون القطط لأول مرة إلى البلاد في أوائل القرن العشرين، أصبحت مشهدا مألوفا في الشوارع الإسرائيلية، وخاصة في مدن مثل القدس. وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو مليوني قطة في إسرائيل، سواء من الحيوانات الأليفة أو الضالة، وقد يصل هذا العدد إلى ثمانية ملايين في السنوات المقبلة. مع هذا العدد الكبير من القطط، فإن إمكانية استخدام شعر القطط كدليل جنائي في إسرائيل كبيرة.

كشفت الدراسة التي أجرتها طالبة الدكتوراه بجامعة ليستر إميلي باترسون وزملاؤها عن طريقة حساسة لاستخراج الحد الأقصى من معلومات الحمض النووي من شعر قطة واحدة فقط. على عكس الشعر ذو الجذور السليمة، يحتوي شعر القطط المتساقط على القليل جدًا من الحمض النووي القابل للاستخدام. ومع ذلك، لا يزال من الممكن تحليل الحمض النووي للميتوكوندريا، الذي ينتقل من الأمهات إلى الأبناء ويتم مشاركته بين القطط ذات الصلة بالأمومة. في حين أن الحمض النووي للشعر لا يمكنه تحديد قطة معينة بشكل فردي، فإن استخدام هذه الطريقة يمكن أن يزيد من المعلومات التي تم الحصول عليها في اختبار الطب الشرعي.

وأوضح الدكتور جون ويتون، الرئيس المشارك للدراسة، أنه مع نهجهم الجديد، تمتلك كل قطة تقريبًا نوعًا نادرًا من الحمض النووي، مما يجعل الاختبار مفيدًا حتى لو تم العثور على الشعر فقط. وقد أظهر هذا الإنجاز نتائج واعدة بالفعل في حالة قطة مفقودة، حيث تمت مطابقة الحمض النووي من بقايا الهيكل العظمي لقطة مفقودة مع الحمض النووي من الشعر الموجود على نسلها الذكور الباقي على قيد الحياة.

لا تقتصر الآثار المترتبة على هذا البحث على القطط وحدها. ومن الممكن تطبيق نفس النهج على الأنواع الأخرى، وخاصة الكلاب، مما يفتح آفاقا جديدة في علم الطب الشرعي.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكن أن يساعد شعر القطط في حل الجرائم؟

ج: يحتوي شعر القطط على الحمض النووي الذي يمكن أن يربط المشتبه به بمسرح الجريمة أو الضحية.

س: كيف يقوم الباحثون بتحليل الحمض النووي لشعر القطط؟

ج: يستخدم الباحثون طريقة حساسة تعمل على زيادة معلومات الحمض النووي من شعر القطط المتساقط.

س: هل يمكن لشعر القطط التعرف بشكل فردي على قطة معينة؟

ج: لا، لا يمكن للحمض النووي لشعر القطط التعرف على قطة بشكل فردي، ولكنه يمكن أن يوفر معلومات قيمة في اختبارات الطب الشرعي.

س: هل يمكن تطبيق هذا النهج على الحيوانات الأخرى؟

ج: نعم، من الممكن تطبيق هذه الطريقة على أنواع أخرى، مثل الكلاب، لأغراض الطب الشرعي.